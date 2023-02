“Margherita sui sentieri del nonno”: a Bra si presenta l’ultima fatica editoriale di Cinzia Dutto

Tappa a Bra per gli incontri coi quali Cinzia Dutto, scrittrice cuneese e collaboratrice del nostro giornale con la rubrica domenicale "Storie di Montagna", presenta sul territorio la sua ultima fatica editoriale “Margherita sui sentieri del nonno”. Un libro di fantasia ispirato però dal ritrovamento "reale" delle lettere del nonno dell'autrice, scritte durante la guerra alla fidanzata che divenne poi la sua compagna di vita. Un testo pieno di sentimenti, sospeso fra passato, presente e futuro.



L’appuntamento organizzato dalla Scuola di Pace "Toni Lucci" è per per la serata di questo venerdì 17 febbraio, alle ore 21 presso la Sala Conferenze del Polifunzionale Arpino, in Largo della Resistenza. Ingresso libero.



“Ho sempre saputo e capito – dice l’autrice – che le donne hanno avuto un ruolo importante durante la Resistenza, perché mia nonna e mia zia erano staffette partigiane. Nel periodo della guerra, senza cibo e senza uomini, avevano figli da crescere e mariti da proteggere, non potevano fidarsi di nessuno ed erano in pericolo e vittime di violenza tanto quanto i partigiani in montagna”.



La presentazione del libro, a pochi giorni dall'anniversario della conquista da parte delle donne italiane del diritto al voto (1° febbraio 1945), rappresenta anche un'occasione per riflettere sul ruolo della donna nelle lotte che hanno regalato al nostro Paese la libertà dal fascismo e la democrazia.



L’incontro precederà di qualche giorno il sit-in per chiedere la pace in programma a Bra per sabato 25 febbraio, dalle 17 alle 18 in via Cavour: "Lo scopo – dicono dal coordinamento della scuola di pace braidese – sarà quello di ricordare, a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, le vittime e la necessità di arrivare al più presto a una pace duratura. Parteciperanno molte realtà associative della città e ciascuno potrà portare la propria esperienza ed un pensiero costruttivo".