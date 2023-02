Corsa al passaporto anche in Granda, esigenza o psicosi? Centinaia quelli mai ritirati [VIDEO]

Uno sforzo immane quello messo in atto dalla Questura di Cuneo per rispondere alla richiesta di rilascio dei passaporti. Tra le ragioni, ovviamente, lo stop degli anni del Covid e la Brexit, dopo la quale, per entrare nel Regno Unito, la carta di identità non basta più.

Se a questo si aggiunge l'effetto psicosi collettiva, il gioco è fatto.

Ma c'è un'altra criticità, a livello nazionale, anche se non riguarda la nostra provincia. Come ha evidenziato il questore Nicola Parisi, in alcuni grandi Comuni i tempi per il rilascio della carta di identità elettronica sono, se possibile, ancora più lunghi. In molti, quindi, chiedono il passaporto per poterlo utilizzare come documento sul territorio nazionale. "A Cuneo questo problema non c'è, mentre è piuttosto impattante in altre zone, come mi hanno evidenziato alcuni colleghi questori", sottolinea Parisi.

Quale che sia la ragione, a Cuneo le richieste sono davvero tantissime.

Sabato 11 febbraio, nell'Open day per il rilascio del documento senza prenotazione, c'erano mille persone in coda davanti alla Questura. Sono state 500 le pratiche acquisite. Gli altri 500 "aspiranti" sono stati tutti prenotati per i giorni successivi.

Tra gennaio e oggi 15 febbraio, rimarca ancora il questore, sono state acquisite più domande di rilascio passaporto che nel 2020 e nel 2021.

Sono previste altre otto date per l'accesso senza prenotazione presso gli sportelli di Cuneo. Le ricordiamo:

lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio dalle 8,30 alle 12,

mercoledì 22 anche dalle 14,45 alle 16,45.

Ancora, lunedì 27 e 28 febbraio, mercoledì 1° e giovedì 2 marzo dalle 8,30 alle 12 (in questi due ultimi giorni anche dalle 14,45 alle 16,45).

Si ricordano, inoltre, gli appuntamenti già fissati per il 18 febbraio a Ceva (dalle 8,30 alle 12,30, massimo 50 istanze per i residenti nel Cebano) e giovedì 23 febbraio ad Alba (dalle 14,30 alle 17, massimo 50 istanze per i residenti nell’Albese), che porteranno il totale a dieci Open Day in due settimane.

Ma c'è un'altra criticità presso gli uffici della Questura. Che fa pensare che la corsa al passaporto sia più una piscosi che una reale esigenza.

Negli uffici al piano terra giacciono, mai ritirati, circa due mila passaporti. La dirigente della Divisione PASI (Polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione) Floriana Gesmundo, ha sollecitato i cittadini affinché ritirino i passaporti. "Ormai non sappiamo più dove metterli. Qualche giorno fa un signore è venuto a ritirare un passaporto rilasciato a inizio 2019. Noi ci mettiamo tutto l'impegno per cercare di accelerare le pratiche e acquisirne il più possibile, ma vanno ritirati".

La videointervista al questore e alla dirigente Gesmundo

Per ritirare il passaporto, disponibile dopo una ventina di giorni dalla consegna dei documenti, bisogna consultare il sito della Questura e verificare la presenza del numero di protocollo abbinato alla propria domanda. Questo il link

https://questure.poliziadistato.it/statics/26/passaporti-pronti---elenco-aggiornato-al-09-02-2023.pdf?lang=it