Cuneo, buona la prima per il percorso '#CONtalento'

Ieri si è tenuto il primo dei sei incontri di #CONtalento, il percorso educativo-orientativo gratuito per scoprire, conoscere e sviluppare la creatività e la crescita personale dei ragazzi.



In sala era tangibile la forte emozione che formatori e pubblico stavano provando. Le due ore di incontro sono volate via veloci tra presentazioni, giochi di ruolo e momenti di confronto e dibattito. #CONtalento, infatti, si propone come percorso interattivo, un laboratorio di idee e sperimentazione, ben lontano dallo standard della classica lezione da seguire passivamente.



Molto significative sono state le presentazioni di Samanta Merlo e di Fabrizio Gavosto di Mirabilia Festival Europeo. Fin da questo primo incontro si è entrati nel vivo del programma. Silvia Allochis, mental coach dello Studio Leonardo, ha fatto riflettere i ragazzi su concetti solo all’apparenza semplici: “Chi sei?” “Come immagini il tuo futuro?” “Chi sono i tuoi modelli di vita?”, stimolandoli a ragionare sulle loro possibilità e sulle loro paure.



Visto il successo di questo incontro di presentazione, gli organizzatori fanno sapere che è ancora possibile iscriversi per partecipare alle altre tappe del percorso. Per chi riuscirà a seguire attivamente tutti gli incontri è prevista la consegna di un Attestato di Partecipazione da poter inserire nel proprio curriculum, per iniziare a differenziarsi e a mettersi in mostra per affacciarsi al “mondo dei grandi” con il piede giusto.