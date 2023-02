Dopo la messa festiva i consigli dei Carabinieri per difendersi da furti e truffe

Non solo presidio del territorio, ma un’attività di informazione sulle insidie rappresentate dalle truffe e dai furti in abitazione.



E’ quanto i militari dell’Arma stanno organizzando in diversi centri di Langhe e Roero mediante incontri che seguono le messe festive.



Occasioni utili per incontrare i cittadini e trasmettere loro consigli utili per difendersi da questa tipologia di reati particolarmente odiosa, in special modo per la fetta di popolazione a essi più esposta – quella della terza e quarta età.



In questa direzione l’incontro tenuto domenica scorsa presso la parrocchia di San Donato a Somano, dove ospite del parroco don Domenico Giacosa è stato il maresciallo maggiore Fabrizio Marzocco, comandante della Stazione di Bossolasco, cui, oltre a quelli di Bossolasco e Somano, fanno capo i comuni di Serravalle Langhe, Cissone, Albaretto della Torre, Cerretto Langhe, Lequio Berria, Arguello, Niella e San Benedetto Belbo.