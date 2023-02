Dopo San Valentino tocca a San Faustino, protettore dei cuori solitari

Dopo San Valentino tocca a San Faustino (e San Giovita). E se il martire di Terni è diventato il protettore degli innamorati, a Faustino, per assonanza con il nome e per la coincidenza di cadere il 15 febbraio, proprio 24 ore dopo l’altro, è spettato ricevere le preghiere di chi non è in coppia.