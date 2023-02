È il 61enne Nicola Lorusso la terza vittima sulle strade della Granda nel 2023

È il 61enne Nicola Lorusso la vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri poco dopo le 14, sulla Statale 231 di Santa Vittoria all'incrocio con via Lusina, nei pressi del mobilificio Asselle a Cervere.

Per lui non c'è stato niente da fare, nonostante i disperati tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo.

Il suo arrivo in provincia di Cuneo risale agli anni '90, quando trovò un impiego presso la Alstom di Savigliano dove lavorò fino al 2006. Dopo le nozze si trasferì a Genola, paese in cui praticò la sua passione per il calcio, sia da giocatore che da tecnico per la squadra pulcini del Gruppo Sportivo Dilettantistico locale.