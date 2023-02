I Commedianti Niellesi tornano in scena

Dopo una lunga pausa dovuta al Covid che non ha permesso repliche della loro ultima commedia e problematiche successive che hanno completamente accantonato la stessa, "I Commedianti Niellesi" ritornano con una nuova rappresentazione "SARTO PER SIGNORA" (Sartur per Madama)

Lo spettacolo andrà in scena, in anteprima, nella sala Polivalente di Niella Tanaro (presso l'area sportiva) nelle serate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio alle ore 21.