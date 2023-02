Il Comune di Pezzolo Valle Uzzone lancia la raccolta fondi "Aiutiamo Susanna"

Quando il fuoco brucia tutto ciò che hai in poco tempo. Domenica 12 febbraio nel Comune di Pezzolo Valle Uzzone, a circa 10 km dal centro a Cascina Porcavio, un incendio ha distrutto una casa in legno con relativa stalla con fienile, abitata dalla conosciuta Susanna, una donna svizzera di 80 anni, che da 36 anni vive nel paese dell’Alta Langa. Presumibilmente l’incendio è scaturito dalla stufa a legna, forse dal camino di scarico fumi, e ben presto si è diramato all’abitazione ed al fienile, dove ha preso vigore a contatto con le balle di fieno secco.

Sul posto sono intervenute ben sette squadre di Vigili del Fuoco ma, al loro arrivo, i danni erano già ingenti.



Così la donna ha perso tutto, rimanendo con i soli vestiti che aveva addosso. Ora è ospite di un’amica che abita nelle vicinanze, e le sue giornate sono scandite dall’accudimento dei suoi animali da cortile e delle capre, il cui cibo è stato donato dalla comunità.



Un aiuto che il Comune di Pezzolo ha fatto suo, lanciando l’iniziativa “Aiutiamo Susanna”: chi vorrà potrà rivolgersi al Municipio e donare denaro tramite bonifico.

«Susanna è da sempre una donna solare e amante della natura - dichiara il sindaco Gianni Balbiano - e, nonostante la disgrazia, non ha perso il suo spirito e la sua simpatia. I danni sono stati ingenti e ora stiamo cercando di sistemare una casetta prefabbricata presente in paese, per poterle dare un’abitazione confortevole.



Abbiamo lanciato l’iniziativa “Aiutiamo Susanna” perché la donna ha perso tutto ed ha bisogno di tornare alla normalità. Invitiamo tutti ad aiutarla con un’offerta che, indipendentemente dalla cifra, sarà importante per lei. Si sono anche attivati i Comuni limitrofi per sensibilizzare il territorio. Susanna è sempre stata una donna di cuore, merita tutto l’aiuto che possiamo donarle».



Per fare un’offerta si può contattare il Comune di Pezzolo Valle Uzzone al numero 0173/87025 o effettuare direttamente il bonifico con causale “Aiutiamo Susanna” all’IBAN del Comune:

IT 97 D 03425 49220 T20140011071