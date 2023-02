Racconigi, il Comune affida la gestione del cimitero. Appalto pluriennale da 300mila euro

Si è conclusa la gara per l’affidamento della gestione del cimitero comunale di Racconigi per il periodo 2023-2026: ad aggiudicarsi l’appalto per 299.676,30 euro netti è stata la Berlor General Contractor Srl. La società si occuperà di tutte le operazioni cimiteriali e anche della manutenzione della struttura e del verde.

“Il cimitero è il luogo dove ricordare i propri cari defunti e per questo è estremamente importante per la comunità – commenta il vicesindaco Alessandro Tribaudino, delegato ai servizi cimiteriali -. É nostro auspicio che questa nuova gestione possa portare le migliorie necessarie per un corretto funzionamento della struttura“.