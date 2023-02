Pensioni. Gribaudo (PD): Si approvi in tempi brevi convenzione Italia – Albania in materia pensionistica

“Non si capisce quali sono stati gli impedimenti burocratici o politici che non hanno consentito di ratificare una convenzione già firmata, e con le risorse già stanziate”, afferma la deputata dem Chiara Gribaudo, interrogando il sottosegretario Durigon durante il question time in Commissione. Si chiedono aggiornamenti sulla procedura di ratifica della Convenzione Italia – Albania in materia pensionistica, firmata a luglio del 2022.



“Bene l’impegno preso e l’accordo firmato, ma abbiamo bisogno che i tempi siano davvero tempi brevi e non si faccia scaricabarile tra i Ministeri. Come ha ricordato anche il Sottosegretario, l’accordo è fondamentale per coordinare le legislazioni dei due Paesi e di questa intesa beneficeranno anche gli italiani che lavorano o hanno lavorato in Albania. Dobbiamo certamente ringraziare Il Sen. Nannicini per il lavoro svolto nella scorsa legislatura e che, appunto, adesso vogliamo portare a termine. Speriamo si sblocchi presto, intanto continueremo a vigilare sulla questione”, ha concluso la Vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera.