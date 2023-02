Luci spente per sensibilizzare ai temi del rispetto dell'ambiente. Savigliano aderisce alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, in calendario per giovedì 16 febbraio. La ricorrenza è stata istituita da un decreto legge dello scorso anno, e nasce dall'iniziativa “M'illumino di meno”, lanciata ormai 19 anni fa dalla popolare trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su Rai Radio 2.

Il Comune di Savigliano ha in programma per giovedì lo spegnimento simbolico di alcuni punti luce nel centro cittadino, ed invita i saviglianesi a fare altrettanto per dare un segnale simbolico di fiducia nelle energie rinnovabili e nello sviluppo di un modello di economia sostenibile.

Sempre il 16 febbraio, dal mattino alla sera, sono in calendario alcune iniziative messe in piedi dal Centro di turismo escursionistico di Savigliano e dall’istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con l’osservatorio astronomico BSA.

La mattina, presso la Papa Giovanni, si terrà una lezione con video-proiezione (riservata agli alunni) sul sistema solare e l’inquinamento luminoso.

Nel tardo pomeriggio, in piazza Santarosa, le Guardie Ecologiche provinciali distribuiranno ai cittadini il decalogo “M’illumino di meno” ed alcuni volantini con spunti riguardanti il risparmio energetico.

La sera, i saviglianesi sono invitati a partecipare all'incontro che si terrà alle 20.30 presso la Sala dell’Oratorio di Monterosso Grana. Organizzato da Sideralis – Officina delle Stelle e dal Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo, la serata verterà sui temi della tutela ambientale, della fauna notturna e dell'inquinamento luminoso, con osservazioni finali al telescopio.

«La sensibilità verso i temi ambientali è a livello generale ancora poco diffusa – spiegano dall'Ufficio ecologia del Municipio – e le conseguenze si possono toccare con mano anche nelle nostre realtà: consumo di suolo, inquinamento delle acque, del terreno e dell’aria, inquinamento luminoso, sconsiderata produzione di rifiuti. Si invitano dunque i cittadini a mettersi in gioco con azioni concrete e ad utilizzare le norme di buon senso. Dall'utilizzare il City Bus al muoversi a piedi o in bicicletta, dallo spegnere il motore durante le soste al tenere in casa una temperatura fra i 18 ed i 21 gradi, passando per il preferire le scale all'ascensore, solo per fare alcuni esempi».

«Cogliendo l'occasione offerta da “M'Illumino di meno” – proseguono dall'Ufficio ecologia – anche quest’anno l'appello ai saviglianesi è quello di rispettare un simbolico “silenzio energetico”»