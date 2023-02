Daspo Willy per i cinque ragazzi che scatenarono una rissa alla stazione di Alba

Il questore Nicola Parisi, nelle scorse settimane, ha emesso sei "Daspo Willy", sottoponendo a divieto di accesso ad aree urbane altrettante persone, con lo scopo di limitare le opportunità criminali e i comportamenti di inciviltà lesivi del “buon vivere” cittadino..

I destinatari del provvedimento sono un uomo di 40 anni che, il 30 dicembre scorso, si era reso responsabile di una brutale aggressione contro la titolare di un bar di Ceva, oltre a 5 ragazzi, di cui quattro minori, responsabili di aver provocato una rissa, a metà gennaio scorso, nei pressi della stazione ferroviaria di Alba.

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cuneo, su proposta delle Compagnie Carabinieri di Alba e Mondovì, ha analizzato i gravi episodi recenti e quelli degli ultimi tre anni, ricostruendo tutte le attività criminali poste in essere dai destinatari nonché le frequentazioni con persone pregiudicate e pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A seguito dei provvedimenti del Questore i destinatari, considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, non potranno avere accesso o stazionare nelle immediate vicinanze - in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i reati - di tutti i bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari del Comune, per un periodo che va da 12 a 24 mesi, pena, in caso di accertata violazione, la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.