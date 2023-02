Scarcerato il 45enne albese rinviato a giudizio per stalking e lesioni

Non è più in carcere il 45enne albese che dal novembre scorso era sottoposto alla misura cautelare degli arresti per avere violato il divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da lei frequentati disposto nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti Federico Belli.



Lo stesso Tribunale ha infatti accolto l’istanza presentata in questo senso dal suo legale, l’avvocato albese Roberto Ponzio, che nell’udienza del processo a carico dell’uomo tenuta lo scorso 2 febbraio aveva infatti chiesto per lui la sostituzione della misura cautelare in essere da mesi con una meno afflittiva.



Istanza che il giudice ha ritenuto di accogliere disponendo per il 45enne gli arresti domiciliari presso l’abitazione albese del figlio e autorizzandolo come richiesto a uscire di casa per recarsi al lavoro dal lunedì al sabato.



La richiesta ora accolta aveva trovato l’opposizione del pubblico ministero Davide Greco e dell’avvocato di parte civile Silvia Calzolaro, parti nel processo che il prossimo 23 marzo vedrà il 45enne tornare in tribunale per rispondere delle accuse di atti persecutori aggravati e lesioni volontarie nei confronti della consorte. Il gup Francesca Di Naro aveva altresì accolto la richiesta avanzata dalla difesa affinché l'uomo venisse giudicato tramite giudizio abbreviato condizionato all’esame dell’imputato e all’escussione di un testimone, indicato nel figlio della coppia.