Molte donne sicuramente saranno interessate a sapere che hanno la possibilità di ottenere un aumento del seno attraverso la mastoplastica additiva. Ci riferiamo a chi ha un seno troppo piccolo oppure a quella donna che ha un seno svuotato In seguito a un forte dimagrimento o una gravidanza.

Anche se comunque un décolle rilassato può essere anche legato all'età o ad una accentuata asimmetria delle due mammelle.

Ci stiamo riferendo quindi a quelli che sono tra i più comuni ed estetismi che però condizionano fortemente la qualità della vita di quella donna soprattutto perché creano disagi dal punto di vista psicologico spingendola a sottoporsi a un intervento proprio di aumento di volume del seno chiamato in maniera tecnica mastoplastica di Dio.

Quindi si tratta di un intervento che ha come obiettivo quello di ripristinare l'armonia e sentirsi a proprio agio, però è anche bene sapere in cosa consiste e anche come scegliere la forma e la dimensione migliore per il seno.

Infatti bisogna sapere che l'obiettivo della chirurgia estetica mammaria così denominata è proprio andare a rimodellare il seno cercando però di mantenere la proporzione e l'armonia col resto il fisico.

Proprio secondo gli esperti un intervento chirurgico riuscito avrà come obiettivo finale un seno che dovrà essere il più naturale possibile: ed ecco perché bisogna trovare uno specialista di alto livello che aiuti la donna a trovare la soluzione più adatta alle sue esigenze e anche a quelli che sono i suoi gusti e le sue aspettative.

In tutto questo sarà molto importante la prima visita preventiva durante la quale lo specialista cercherà di capire quelle che sono le ambizioni e le aspettative di una donna ma soprattutto le motivazioni che l'ha portata a fare un intervento.

Oltre al fatto che bisognerà fare un'analisi accurata relativa all elasticità dei tessuti ma anche alle dimensioni del torace, e anche alla qualità della ghiandola mammaria.

Dopo aver esaminato tutti questi aspetti saranno valutate diversi opzioni e cioè il tipo di intervento, anche il tipo di protesi che è meglio utilizzare e lo si potrà fare anche grazie allo studio di sistemi interattivi e computerizzati

L'importanza della protesi

Quindi in pratica si tratterà di scegliere la protesi dopo un intervento di mastoplastica additiva che aiuterà appunto ad aumentare il volume del seno migliorandone anche proporzioni e forma.

Per questo nella pratica si andranno quindi a posizionare delle protesi mammarie che di solito sono di ultima generazione e che consentono di ottenere un seno che sarà morbido al tatto ma anche il più naturale possibile.

In particolare queste protesi sono dotate di un involucro di silicone tesaurizzato ma soprattutto sono riempite con un gel di silicone che si caratterizza per avere un'alta coesività.

Le protesi andranno scelte in maniera accurata anche perché ci sono tante opzioni disponibili nel senso che abbiamo tante protesi diverse per forma perché abbiamo per esempio quelle a gocce anatomiche oppure quelle semisferiche rotonde ma anche per quanto riguarda la larghezza, l'altezza e la consistenza del gel.