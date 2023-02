Bitcoin Money: cosa c’è da sapere su questo robot di trading

Bitcoin Money è un robot di trading recentemente apparso sul mercato italiano e aumentano le richieste dei trader nel nostro Paese per capire di cosa si tratta esattamente.

Un robot, o bot, di trading è un software che permette di operare in maniera automatizzata sul mercato delle criptovalute sfruttando le oscillazioni del valore di bitcoin e delle principali altcoin per ottenere un profitto.

Come funziona Bitcoin Money?

Bitcoin Money è dunque un software, un robot di trading lanciato da poco sul mercato che, grazie a un algoritmo capace di processare una mole notevole di dati, è in grado di fare previsioni sull’andamento di determinati asset.

Il sistema è completamente automatico, il che significa che l’utente non deve fare niente: sarà il robot ad aprire e chiudere posizioni per suo conto. Potrebbe essere uno strumento di trading utile soprattutto per due categorie di utenti:

Operatori inesperti che vogliono scoprire il mondo del trading Operatori che non hanno molto tempo da dedicare al trading

È comunque possibile impostare il sistema sulla modalità manuale. In ogni caso, si tratta di una piattaforma che va settata inizialmente in base alle caratteristiche personali come la propensione al rischio.

Pur essendo in teoria un programma completamente automatico, è bene dedicare del tempo ogni giorno alla verifica delle operazioni: dovrebbero bastare non più di 20 minuti.

Caratteristiche di Bitcoin Money

Quello che si sa di Bitcoin Money è poco perché le informazioni fornite, almeno fino a questo momento, sono molto scarne. Secondo quanto dichiarato, Bitcoin Money può offrire i seguenti vantaggi al trader:

Precisione negli scambi del 99,4%

Diversi riconoscimenti ottenuti, tra cui software di trading n.1 dalla US Trading Association

Testimonial che dichiarano di aver ottenuto grossi guadagni

Purtroppo non è possibile verificare queste informazioni che potrebbero essere in alcuni casi gonfiate per scopi di marketing. Di certo, Bitcoin Money si affida a broker esterni per operare perché non è un exchange di criptovalute né un broker esso stesso, ma solo un programma.

Come cominciare a usare Bitcoin Money?

Chi volesse provare Bitcoin Money deve registrarsi sulla piattaforma inserendo solo tre dati richiesti: nome, cognome, indirizzo email.

Successivamente, è richiesto un deposito minimo di 250 dollari. Questo è un capitale iniziale per operare sul mercato, in assenza del quale è impossibile effettuare qualsiasi operazione. È importante sottolineare che si tratta di fondi dell’utente, non della piattaforma o del broker e, in quanto tali, possono essere ritirati in qualsiasi momento.

Il deposito si può effettuare mediante i seguenti sistemi di pagamento:

Carte di credito Visa / MasterCard

Bonifico bancario

Sistemi di pagamento elettronico come Neteller, Skrill, Webmoney

Bastano quindi pochi minuti per cominciare a fare trading su Bitcoin Money. Secondo quanto dichiarato sul sito, gli utenti sono in grado di generare 1.100 dollari al mese mediamente, dedicando pochi minuti al giorno alla piattaforma. Anche in questo caso, non è possibile verificare tale informazione.

Bitcoin Money è una truffa, dunque? Non necessariamente. È vero che, da un lato, sono presenti affermazioni e dati che appaiono obiettivamente gonfiati e, soprattutto, non possono essere verificati.

Dall’altro lato, l’utente che vuole provare un nuovo sistema per fare trading velocemente e in maniera più facile può contare sul fatto che i fondi depositati rimangono sempre di sua proprietà e può prelevarli in qualsiasi momento. Inoltre, il software non ha nessun costo per il trader e non ci sono neanche commissioni da pagare.