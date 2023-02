Cuneo, al Rondò dei Talenti si racconta la montagna del futuro

Un viaggio nella montagna del futuro attraverso gli occhi dei ricercatori e i dati sperimentali, imprescindibili per pianificare una nuova cultura alpina in termini di formazione e frequentazione.

Questa, in breve, la finalità dell’incontro “Montagna 2.0. Conoscere l’oggi per pianificare il domani” organizzato da PLIN presso il Rondò dei Talenti il prossimo 25 febbraio alle ore 10.30.

Un momento di analisi e di confronto al quale prenderanno parte, tra gli altri, Bruno Migliorati (presidente CAI Piemonte), Paolo Crosa Lenz (scrittore e vicepresidente CAI Piemonte), Guido Nigrelli (ricercatore CNR-IRPI), Andrea Gramazio (CEO e Founder di lab3841) Marco Lombardi (direttore CFP Cebano-Monregalese) e Daniela Salvestrin, direttrice ATL del Cuneese.

Dapprima una sintesi dei cambiamenti climatici in atto sull’intero arco alpino con focus specifici sull’esigenza di una frequentazione più responsabile (CAI) e sugli effetti geologici e geomorfologici del riscaldamento globale (CNR), quindi l’innovazione offerta dal sensore “Pera” sviluppato dal lab341, capace di registrare la temperatura superficiale delle rocce e di trasmettere i relativi valori in tempo reale, consentendo un attento monitoraggio del permafrost alpino.

In conclusione, poi, spazio alle nuove frontiere del turismo e della formazione professionale, con la necessità di rimodulare tanto l’offerta ricettiva quanto quella formativa.

Un evento moderato dal giornalista di Prokalos Gabriele Gallo, ideato e promosso come detto dal nuovo centro di 2 competenza di PLIN Education, sito al primo piano del Rondò dei Talenti e sviluppato da un partenariato di soggetti (Wonderful Education, Tautemi Associati e Prokalos) oggi riunito in un’omonima impresa sociale che integra un ampio ventaglio di competenze e professionalità, per integrare ricerca e tecnologia, divulgazione e formazione esperienziale, crescita di competenze e impatto sociale.

L’evento “Montagna 2.0” è ad ingresso libero, ma i posti sono limitati. Prenotazioni su Eventbrite o via mail a info@plineducation.it.