Inaugurata all'Archivio di Stato di Cuneo la mostra Tracce di Memoria, Carte di un viaggio nella Shoah [FOTO]

“Il 14 agosto 1938 arrivò un telegramma al Prefetto di Cuneo riservatissimo che invitava a procedere al censimento della popolazione ebraica cuneese. Per ragioni di studio. Una seconda circolare del 22 agosto diceva che la rilevazione aveva carattere eminentemente politico”. Per Gigi Garelli, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo la data simbolo della Shoah è questa.

Un telegramma che trova posto nella mostra “Tracce di Memoria” inaugurata questa mattina, mercoledì 15 febbraio, all'Archivio di Stato di Cuneo (corso Soleri 6) con una conferenza.

A 80 anni dalla Shoah, vengono così restituiti alla collettività atti amministrativi e certificati a testimonianza indelebile dei fatti che hanno drammaticamente segnato il destino di un Paese e la vita di molte famiglie cuneesi.

Dalle Carte - collocabili dal 1938 al 1945 - emerge la memoria di percorsi personali, quale riscontro ai racconti di testimoni come Giulio Segre, ma anche l’iter con cui a livello locale l’attuazione delle leggi razziali si è fatta man mano più definitiva. ricevuto documentazione dalla biblioteca di Cunro che li aveva ricevuti a sua volta dalla Prefettura di Cuneo.

L’esposizione è arricchita da alcuni documenti dell’Archivio scolastico della scuola primaria dell’I.C. Cuneo Corso Soleri, già presentati nella mostra “Luce dall’ombra” realizzata nel 2017 dagli studenti della scuola secondaria di I grado.

Annamaria Aimone, direttrice Archivio di Stato di Cuneo: "Dopo l'inaugurazione dell'8 ottobre, quattro mesi fa, è importante dare continuità. Lo facciamo oggi con questa mostra impreziosita dagli acquerelli di Stefano Alisiardi. I testi delle carte ufficiali che abbiamo messo in mostra testimoniano come lo Stato fosse allora coinvolto nell'emarginazione degli ebrei e questa mi indigna da donna di Stato”.

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero con l'assessora alla Cultura Cristina Clerico: "L'archivio si apre per un passaggio attraverso tracce di memoria. È importante essere qua oggi. Non c'è più la testimonianza corale diretta sulla Shoah, ecco che serve costruire una memoria viva che riesca a trasmettere quello che è stato. Oggi parliamo di Shoah ma abbiamo un conflitto alle porte. Si deve fare una cultura radicale per una presa di coscienza efficace. Importante poi che l'archivio di Stato si apra alla possibilità di raccontare e lo faccia anche attraverso i ragazzi".

L'assessora alla Cultura di Borgo San Dalmazzo Michela Galvagno: "Una data non casuale quella dell'inaugurazione di oggi. Il 15 febbraio 1944 partì dalla stazione di Borgo il secondo convoglio di ebrei diretto ad Auschwitz. Erano 26 ebrei principalmente donne, dal Saluzzese. Oggi siamo qui con Tracce di Memoria per non dimenticare".

"Questa mostra è una finestra, c'è il tutto nel frammento – ha aggiunto ancora Gigi Garelli -. In questa manciata di documenti si coglie tutto lo spirito che portò alla persecuzione. Leggi, commi, disposizioni: emblema della volonta di infierire su una popolazione fragile e indifesa. Noi italiani siamo stati responsabile della persecuzione di chi fino a un momento prima era apprezzato, consultato e richiesto, e di colpo diventa bullizzato. Le norme poi erano pensate e scritte contro italiani ebrei, ma nei documenti sono definiti ebrei italiani come se la nazionalità venisse in secondo piano. Il censimento imposto nel 1938 servì a creare l'ebreo perché in molte comunità, come quella Saluzzese, erano davvero integrati. La seconda cesura arriva nel novembre 43 con l'arresto di tutti gli ebrei al di sotto dei 70 anni, il sequestro di tutti i loro beni e la vigilanza speciale sui figli di matrimoni misti. Dopo 3 giorni partirono i primi arresti a Saluzzo e arrivarono a farlo anche con gli anziani sopra i 70 anni. Quando poi la guerra finirà, l' orrore non troverà immediatamente ascolto. 'Un muro si levò tra me e loro', disse Lidia Beccaria Rolfi che tentò di raccontare l'indicibile al suo ritorno dal campo. Solo anni dopo fu possibile farlo. Dopo dieci anni i racconti partiranno. La speranza è che una iniziativa come questa sia occasione di ricordo e di riscatto per queste vite spezzate".

Alla conferenza sono intervenuti anche l'archivista Teresa Toschi; la dirigente IC Cuneo Soleri Aurora Zitano con le insegnanti Anna Moraglio, Enrica Segre e Loredana Spampinato; il coordinatore di MEMO4345 Roberto Bianco; Beppe Segre della Comunità ebraica di Torino; Maria Cristina Colli di Artefacta Beni Culturali. Presente anche il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni.

La mostra sarà visitabile fino al 3 marzo dal lunedì al venerdì in orario 9-15, esclusivamente su prenotazione all'email as-cn@cultura.gov.it