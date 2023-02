“Una questione privata… a Cherasco”: una mostra e la proiezione del film con Pierfrancesco Favino al debutto

Volge al termine l’anno dedicato alle celebrazioni del Centenario di Beppe Fenoglio che prosegue fino al 1° marzo con l’ultimo capitolo “Una questione privata”.

Questi gli appuntamenti contenuti nella settimana dal 20 al 26 febbraio.



Venerdì 24 febbraio alle ore 21 il Teatro Salomone ospiterà la serata “Una questione privata… a Cherasco” con la proiezione del film Rai “Una questione privata” (Italia, 1991, 85’) diretto da Alberto Negrin con l’intervento del regista insieme a Marco Pautasso (Salone Internazionale del Libro di Torino) e Bianca Roagna (direttrice Centro Studi Beppe Fenoglio).

L’iniziativa cheraschese, terzo e ultimo evento del progetto Trilogia|Beppe Fenoglio, Davide Lajolo: un incontro, vede al centro del programma la proiezione del film Una questione privata del regista Alberto Negrin, tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio. La giornata, completamente dedicata allo scrittore albese, in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni dalla sua nascita, ha in programma due appuntamenti: una mostra e un incontro con proiezione cinematografica.



Nella sala aulica del consiglio comunale di Cherasco sarà allestita una mostra dedicata al film Una questione privata, realizzato nel 1991 in Piemonte dal regista Alberto Negrin e che vede molte scene girate a Cherasco, oltre che a Mondovì, Alba ed altre zone delle Langhe. Sarà lo stesso Negrin, insieme ad Alessandro Gaido, a curare l’allestimento, che verrà invece realizzato tecnicamente dagli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Saranno esposte fotografie di scena, storyboard, lettere, sceneggiature, corrispondenza e molto altro collegato all’opera tratta dal romanzo di Fenoglio.

La mostra resterà aperta dal 24 febbraio al 19 marzo e rientra negli eventi OFF collegati alla 22° edizione del Glocal Film festival di Torino (15/20 marzo 2023 – Cinema Massimo – Museo Nazionale del Cinema). Gli orari sono collegati a quelli di apertura del Palazzo Comunale di Cherasco. L’inaugurazione è prevista per venerdì 24 febbraio, alle ore 18.00, alla presenza del regista e dei rappresentati del Centro Studi Beppe Fenoglio della Film Commission Torino Piemonte.



Nel Teatro Salomone di Cherasco alle ore 21 si svolgerà l’incontro che precede la proiezione del film Una questione privata. I relatori saranno Bianca Roagna (direttrice Centro Studi Beppe Fenoglio), Marco Pautasso (vicedirettore Salone Internazionale del Libro di Torino), Alberto Negrin (regista). L’incontro sarà moderato da Alessandro Gaido, curatore del progetto e presidente dell’Associazione Piemonte Movie. Prima del film interverranno anche le autorità comunali e Davide Bracco della Film Commission Torino Piemonte. L’appuntamento rientra nel programma degli eventi collegati alla 22° edizione del Glocal Film Festival di Torino (15/20 marzo 2023 – Cinema Massimo – Museo Nazionale del Cinema).



Il film Rai, girato nel 1991, realizzato in Piemonte e che vede Cherasco protagonista in più scene, ha la particolarità di mostrare Pierfrancesco Favino per la prima volta sullo schermo. L’attore romano ha sottolineato in più occasioni il suo esordio al cinema arrivato su questo set del regista Alberto Negrin, che lo chiamerà poi ad interpretare anche altri suoi lavori, a partire da Gino Bartali – L’intramontabile nel 2006. Ma non solo questa chicca si trova in Una questione privata. Tra i coprotagonisti spicca anche un Luca Zingaretti non ancora portato al successo popolare dal Commissario Montalbano. Inoltre, come autore delle musiche, scopriamo un altro maestro della nostra settima arte: il compositore Nicola Piovani, mentre per la sceneggiatura c’è l’apporto anche di Paolo Virzì.



Sabato 25 febbraio alle ore 21 è già “sold out” la prima teatrale al Teatro Sociale di Alba di “Tutti i secoli della mia infanzia” diretto e interpretato da Paolo Tibaldi con la partecipazione del piccolo Vittorio Anselma e con le musiche originali di Mauro Carrero. Lo spettacolo vuole indagare la figura del bambino e il suo punto di vista nelle opere di Beppe Fenoglio. I testi portati in scena sono i racconti che appartengono alla stagione di vita e letteraria ispirata alle vacanze estive d’infanzia a San Benedetto Belbo, il paese delle storie. L’alta Langa del primo Novecento è una terra aspra, povera, densa di passioni assolute e ironie crudeli che forgiano il cuore e la mente di quel ragazzino nei suoi normali giorni di vacanza. Quell’esperienza cambierà Fenoglio per sempre. Tra lui e le Langhe, tra lui e quella gente, scoppia un amore assoluto che non lo lascia indifferente. Attraverso una produzione intrisa di simboli ogni volta sorprendenti Paolo Tibaldi si serve dello sguardo di un bambino, motore vivo e onesto degli accadimenti, per restituire quelle sensazioni e suscitarne al lettore.

Domenica 26 febbraio alle 18 negli spazi del Jazz Club di Piazzale Valdo Fusi a Torino Max Casacci, musicista e compositore, e Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio, portano il pubblico all’interno del progetto sonoro del “Segreto Cardiopulso” di Fenoglio che il 1° marzo 2022 aveva inaugurato le celebrazioni del Centenario: una parola nuova che diventa colonna sonora del centenario dello scrittore e partigiano. Una Olivetti che ‘suona’, una scrittura viva che viene raccolta e interpretata oggi, in un dialogo tra letteratura e musica. L’ingresso è libero.

Fino al 1° marzo durante gli spettacoli teatrali e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 nel foyer del Teatro Sociale sarà ospitata la mostra collettiva “La scultura racconta Fenoglio” realizzata dai ragazzi del Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba dell’anno scolastico 2020-21. Il progetto didattico condotto dalla professoressa Marina Pepino e in collaborazione con la Fondazione Ferrero ha portato i giovani artisti a confrontarsi con i racconti di Beppe Fenoglio dando vita ad opere ad essi dedicate.



Prosegue inoltre ogni domenica l’appuntamento gratuito mattutino con “Tra le righe di Fenoglio”, un piacevole percorso e visita guidata di 11 tappe in città, nel centro storico di Alba. Si parte alle 10.30 da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore.



Resta allestita per tutta la durata del centenario fenogliano, in collaborazione con il Comune di Alba, l’installazione “Piazza Rossetti 1” una struttura - pensata e realizzata dall’architetto Danilo Manassero con le fotografie di Antonio Buccolo - che svela attraverso un gioco poligonale gli interni di quella che un secolo fa era Casa Fenoglio. Anche questa iniziativa rientra nel progetto Atlas Fenoglio. Un’identità letteraria per un nuovo secolo, realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura.



Il calendario degli appuntamenti, in continuo divenire fino al primo marzo 2023, è come sempre aggiornato sul sito del Centenario Fenogliano www.beppefenoglio22.it.