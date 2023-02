L’albese Martinetti coordinatore del M5S in provincia di Cuneo

Sarà l’albese Ivano Martinetti il coordinatore territoriale del M5S per la provincia di Cuneo. A comunicarlo il leader nazionale dei pentastellati Giuseppe Conte, che nelle scorse ore aveva annunciato la nomina dei referenti territoriali come "un altro importante passaggio nella riorganizzazione del Movimento".

"Oggi ho provveduto a confermare la designazione dei coordinatori regionali e a designare i nuovi coordinatori a livello locale – ha reso noto in giornata Conte –. Tutti insieme avranno il compito di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo statuto".



Da qui l’elenco dei referenti regione per regione (nei prossimi giorni sarà integrato con l’indicazione di quelli relativi a Calabria e Sicilia, al momento mancanti) "fatta salva ogni verifica della regolarità contributiva nei confronti del MoVimento 5 Stelle".

In Piemonte il coordinatore regionale sarà quindi Sarah Disabato, affiancata nella diverse province dallo stesso Martinetti, da Alberto Unia (Torino), Andrea Cammalleri (Alessandria), Massimo Cerruti (Asti), Giuseppe Paschetto (Biella), Luca Zacchero (Novara), Giuseppe Soldano (Verbano-Cusio-Ossola) e Daniele Cappa (Vercelli).



Albese, cinquantasette anni, artigiano, contitolare coi fratelli di un'azienda nel settore delle decorazioni, Ivano Martinetti è consigliere regionale dal maggio 2019, quando fu eletto nella circoscrizione di Cuneo con 551 voti di preferenza. Nei cinque anni precedenti fu consigliere comunale ad Alba, primo e unico rappresentante del M5S nella storia dell'assemblea municipale langarola.



"Ringrazio il presidente Giuseppe Conte per la stima e la fiducia dimostrate nei miei confronti – ha dichiarato dopo la nomina –, è per me un onore rappresentare la nostra comunità con il ruolo di coordinatore del Movimento 5 Stelle in Provincia di Cuneo. Un incarico impegnativo, che intendo portare avanti con entusiasmo, dedizione e serietà. E' di fondamentale importanza che il Movimento 5 Stelle si strutturi sul territorio, e questo è un primo passo nella giusta direzione. Ci attendono mesi impegnativi, ricchi di sfide sul territorio della Granda e nell'intera regione, in cui saremo chiamati a far sentire le nostre proposte e la voce dei cittadini".