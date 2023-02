“Il Grattavvinci”: Roberto Baravalle presenta il suo libro a Saluzzo

Venerdì 17 febbraio, alle 18 presso l’Interno 2, via Martiri della Liberazione 2, a Saluzzo, si terrà la presentazione del libro di Roberto Baravalle “Il grattavvinci”.

Con l’autore dialogheranno il giornalista Alberto Gedda, direttore del "Corriere di Saluzzo", e l’artista Ugo Giletta. Segue rinfresco con una degustazione dei vini L’Autin.

Il "Grattavvinci" è una parodia che si snoda attraverso tre città: Napoli, una Roma pienamente distopica e Cuneo, rivisitata attraverso uno dei più bei romanzi del grande scrittore e giurista cuneese Franco Cordero, a cinquant’anni dalla sua pubblicazione.

Al lettore il divertimento dei riconoscimenti e dei rimandi, in una sarabanda ilare e ironica, in un domani che, almeno in parte, è già oggi.

L’autore Roberto Baravalle è nato a Cuneo nel 1948. È stato insegnante e si è occupato a lungo di arti figurative. Autore di numerosi testi critici e di vari racconti, ha scritto tre romanzi: "Sold Out" (Rusconi, 1990), "Anni Strappati" (Daniela Piazza, 2002) e "Nero di Spagna" (Nerosubianco, 2006).

Nel 2005 è uscito con il Touring Club Italiano il reportage "Olé! Spagna d’oggi fra modernità e tradizione". Nel 2008, con Nerosubianco, ha pubblicato l’antologia "Esercizi di memoria".

Nel 2011, per Il Saggiatore, ha tradotto e curato un volume dal titolo "Il volo oscuro del tempo", che raccoglie un’ampia selezione delle memorie dell’editore poeta Carlos Barral.

Ingresso libero.