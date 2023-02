Gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Govone a colloquio con Piera Levi Montalcini

Una copertina di un azzurro acceso, molte citazioni, l’immagine di una scienziata ultra centenaria, che nel 1986 ha stupito il mondo, vincendo il Premio Nobel per la medicina, e una nipote che ormai da tempo ne tiene viva la memoria, spendendosi perché il suo messaggio sia conosciuto dalle nuove generazioni e costituisca per le stesse motivo di ispirazione.

Tali stimoli hanno rappresentato il punto di partenza di un percorso, a metà tra lettura ed educazione civica, che ha portato ventotto classi dell’Istituto Comprensivo di Govone ad incontrare Piera Levi Montalcini, autrice con Alberto Cappio di “Un sogno al microscopio”.

Pubblicato da Mondadori al termine del 2022, a dieci anni dalla scomparsa di Rita Levi Montalcini, destinato alle ragazze e ai ragazzi, il volume descrive in modo leggero e accattivante la vita della scienziata attraverso le lettere, le foto provenienti dall’archivio di famiglia.

Scorrendo le sue pagine il giovane pubblico di lettrici e lettori ha avuto modo di scoprirne aspetti poco conosciuti, legati al quotidiano, quali la gioia di giocare insieme alle sorelle e al fratello presso i parchi torinesi o in terra astigiana, un cinque in scienze durante il suo percorso scolastico, la noia suscitata da alcune lezioni ma anche una grande sete di conoscenza e di curiosità, che l’hanno accompagnata fino agli ultimi momenti della sua lunga vita.

In collegamento da Roma Piera Levi Montalcini, ingegnere, fondatrice e presidente dell’Associazione Levi Montalcini, ha risposto con pazienza e disponibilità alle numerose domande che studentesse e studenti delle scuole primaria e secondaria del Comprensivo di Govone, Scuola polo regionale delle Avanguardie educative, le hanno rivolto, dopo aver affrontato in classe la lettura del libro.

Molte le curiosità legate alla cerimonia di premiazione del Nobel, cui Piera Levi Montalcini partecipò con le sue giovani figlie, alle emozioni provate in quell’occasione ma anche al luogo in cui attualmente è custodito gelosamente l’importante riconoscimento.

Non sono mancati quesiti legati al rapporto creatosi nel corso del tempo tra zia e nipote, alle difficoltà affrontate dalla scienziata costretta a emigrare in America per realizzare il suo “sogno al microscopio”, a quelle che oggi in Italia incontrano ricercatrici e ricercatori.

In più momenti l’autrice è ritornata sul messaggio che nel corso della sua lunga vita la scienziata torinese ha sempre voluto rivolgere alle giovani generazioni; quello di continuare a sognare, essendo forti, senza temere l’ignoto né le difficoltà, perché ogni scelta sbagliata può essere motivo di ripartenza e stimolo alla costruzione di un futuro radioso proprio come nella citazione con cui, non a caso, si apre il volume.

“Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare e non temete niente. Non temete le difficoltà. Io ne ho passate molte e le ho attraversate senza paura”.