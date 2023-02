Da Progetti del Cuore un nuovo mezzo per la Protezione Civile di Cuneo

Progetti del Cuore, unitamente alla generosità delle attività del territorio potrà garantire anche a Cuneo il servizio di mobilità gratuita rivolto ai cittadini che hanno bisogno di assistenza. Anziani, ragazzi, bambini, disabili e famiglie in difficoltà del nostro comune avranno a disposizione un mezzo di trasporto Fiat Doblò, completamente attrezzato per trasporti socio-assistenziali che servono per lo svolgimento di piccole e grandi necessità quotidiane: assistenza sociale, cure mediche, istruzione, sport, svago e tanto altro.



Progetti del Cuore collabora con le più importanti istituzioni e associazioni di volontariato con lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sul territorio.

L’obiettivo prevalente dell’attività è il rafforzamento del senso di unione che lega la collettività, con uno sguardo speciale verso le fasce svantaggiate, che trovano assistenza quotidiana nei progetti di mobilità gratuita e prevenzione sanitaria.



Le aziende che parteciperanno potranno trasferire sul proprio marchio il valore sociale di questa iniziativa ed “abbracciare” le persone più fragili della comunità, cercando di migliorarne la qualità di vita.



La Protezione Civile di Cuneo potrà così continuare a occuparsi di coloro che sono meno fortunati, come fa ormai da anni.



“Per noi ricevere un mezzo del genere equivale ad avere un supporto notevole che ci permette di svolgere - sostiene il presidente Roberto Gagna -, accanto alle situazioni straordinarie come gli interventi urgenti in situazioni calamitose, quelle che definiamo ordinarie. Ad esempio, come il trasporto di persone anziane che devono sostenere le visite mediche in centri specializzati. Se i nostri mezzi sono impegnati, i nostri volontari potranno utilizzare quello che ci è stato fornito da Progetti del Cuore. Disponiamo di Assistenti Socio Sanitari che garantiscono un migliore svolgimento del servizio, di cui spesso si occupano i nostri volontari. Sotto la gestione della Protezione Civile ci sono 150 gruppi. Le necessità sono tante, questo mezzo ci aiuterà a supportarle. Copriamo tutta la provincia di Cuneo. Non faremo concorrenza alla Croce Rossa, ma ci limiteremo ai servizi che saranno alla nostra portata”.



Tra i testimonials di Progetti del Cuore figurano nomi noti dello sport e dell'impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo. Gesti semplici, ma importantissimi, che ognuno di noi dovrebbe seguire.



Da soli possiamo fare poco. Insieme possiamo fare molto.