Soccorso terremoto in Turchia: partito da Levaldigi il team sanitario della Maxiemergenza piemontese [FOTO]

Sono decollati alle 9,30 di questa mattina, mercoledì 15 febbraio, dall'aeroporto di Cuneo Levaldigi alla volta della Turchia, in soccorso della popolazione terremotata. In totale sono 61, tutti provenienti dall'equipe di Maxiemergenza della Regione Piemonte, oltre a una infettivologa di Grosseto.

Il team è partiti dallo scalo cuneese, alla volta di Brindisi con due mezzi aerei della guardia di finanza. Atterreranno in Turchia alle 17.30 di oggi e, tra 24 ore, saranno già operativi presso l'Ospedale da campo allestito per questa emergenza. Il team sanitario presterà servizio nell’ospedale da campo Emergency medical team type 2 (Emt2) messo a disposizione dalla Regione Piemonte e che proprio ieri mattina (14 febbraio) ha raggiunto la Turchia a bordo della nave militare italiana San Marco, insieme a una colonna mobile di 21 mezzi e ad oltre 40 volontari della Protezione civile piemontese.



L'importanza dell'intervento esterno è fondamentale, in quanto il 90% dei presidi ospedalieri di quell'area è andato distrutto dal terribile sisma.



Il team è guidato da Mario Raviolo. Presente il presidente Alberto Cirio, l'assessore alla Sanità Luigi Icardi, il direttore dell'ASL CN1 Giuseppe Guerra, il sindaco di Savigliano Antonello Portera, il presidente dell'aeroporto Paolo Merlo, oltre alle autorità militari.