Calcio giovanile: Cuneo Oltrestura sugli scudi al Torneo "Valter Giuliano"

Quello appena passato è sicuramente uno dei week-end che rimarrà nel cuore dei giovanissimi ragazzi del Cuneo Oltrestura.

Un percorso iniziato sabato 7 gennaio e concluso domenica 12 febbraio che ha permesso al Cuneo Oltrestura di salire sul gradino più alto del podio della 15^ edizione del torneo giovani campioni 2023 “Valter Giuliano”.

Un torneo che ha visto la partecipazione di 12 squadre: Boves MDG Blu, Cuneo 1905 Olmo, Boves MDG Rosso, Cuneo Oltrestura, Busca 1920, Pedona, Val Maira, Bisalta, Monregale, Sant’albano, Caraglio e Valvermenagna.

Valter Fantino, assessore allo sport del comune di Cuneo, si congratula con i ragazzi, i loro genitori e tutto lo staff del Cuneo Oltrestura "Domenica al Palazzetto dello Sport di Boves ho avuto modo di premiare i ragazzi dell'Oltrestura, vincitori del Trofeo Memorial Valter Giuliano per l'annata 2014. Senza nulla togliere a tutte le società finaliste, nelle varie annate, ritengo particolarmente significativo il risultato dei giovani del 2014 dell'Oltrestura. Questo dimostra che il lavoro e l'impegno profuso da dirigenti e tecnici, nel portare avanti un progetto sportivo pensato al plurale, incomincia a dare frutti significativi. Auspico che il percorso sportivo intrapreso dall'Oltrestura possa trarre ulteriori stimoli operativi e di crescita, anche proprio da questo successo”.

Oltre al successo di squadra, spicca il risultato di Lorenzo Ambrosino che ha vinto il premio come miglior portiere del torneo. Alessandro Casalegno, allenatore dei portieri "tutti i ragazzi sono stati bravi nell’applicare tutti gli insegnamenti ricevuti durante gli allenamenti. Lorenzo si impegna sempre con costanza e determinazione, questo premio è il giusto riconoscimento per il lavoro che svolge durante la settimana. Infine, vorrei ringraziare a nome di tutto il Cuneo Oltrestura gli organizzatori del torneo per la professionalità e la serietà con la quale hanno gestito tutti gli appuntamenti”.

Sempre domenica 12 febbraio il Cuneo Oltrestura ha partecipato all’8^ edizione del trofeo BALOCCO CRF, città di Fossano con i ragazzi delle annate 2014 e 2015. Qui hanno ben figurato i ragazzi del 2014 che hanno vinto il loro triangolare dopo esser arrivati secondi nel girone eliminatorio. Ottimo risultato anche per i ragazzi del 2015 che hanno raggiunto il quarto posto generale vincendo il triangolare tra le seconde classificate.