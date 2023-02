Cuneo, presentata la 1^ prova del Campionato Nazionale di serie A e B di ginnastica ritmica (VIDEO)

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 14 febbraio, è stata presentata la 1^ prova del Campionato Nazionale di serie A e B di ginnastica ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good, la tappa che darà il via, proprio a Cuneo, ad una nuova entusiasmante stagione sportiva della disciplina dei piccoli attrezzi e che vedrà le migliori squadre italiane sfidarsi in pedana dopo la pausa del campionato. La conferenza stampa si è svolta nell’incantevole Salone d’Onore del Comune di Cuneo, coinvolgendo le istituzioni cittadine, la Federazione Ginnastica d’Italia, il Coni Piemonte e alcuni dei partner che sostengono la grande macchina organizzativa capitanata dal presidente della Cuneoginnastica, Claudio Adinolfi.

“Siamo contenti di ospitarvi qui, nel luogo di tutti, il nostro Salone d’Onore. È un grande piacere vedere tornare a Cuneo questa manifestazione: è importante per la Città poter investire nello sport a tutto tondo, per il benessere e la salute della comunità e per la promozione del nostro territorio. Eventi di questo prestigio portano il nome della nostra città a un ampio pubblico ed è una grande occasione per tutti.” ha dichiarato la Sindaca Patrizia Manassero, congratulandosi con gli organizzatori della Cuneoginnastica e la FGI.

A seguire, ringraziate le istituzioni cittadine, il vice presidente vicario della Federazione Ginnastica d’Italia, Valter Peroni, ha affermato “Vedremo tornare in pedana la campionessa del mondo, Sofia Raffaeli, che è riuscita nell’impresa straordinaria di vincere l’all-around ai Mondiali: un raggiungimento di un obiettivo al quale si è sempre ambito, un vero talento della ginnastica ritmica. Insieme a lei ci sarà anche la campionessa Milena Baldassarri e la Squadra Nazionale, bronzo olimpico di Tokyo 2020, che si esibirà nella giornata di sabato. Un livello tecnico davvero alto, al quale contribuiranno anche le atlete straniere in prestito alle nostre squadre. La Cuneoginnastica ha già dimostrato di saper fare bene e organizzare al meglio le gare e faccio i miei complimenti alla società per portare avanti iniziative importanti di promozione dello sport.”

Infatti, nella giornata di sabato, a grande sorpresa, lo spettacolo sarà impreziosito dalla presenza della Squadra Nazionale italiana, che regalerà a tutto il pubblico uno show di esibizioni mozzafiato e grandi emozioni, come solo le nostre campionesse del mondo e bronzo olimpico a Tokyo 2020 sanno fare.

Ma le sorprese non sono ancora finite. Nella giornata di domenica, la pluricampionessa del mondo Sofia Raffaeli e la campionessa, sua compagna di squadra, Milena Baldassarri saranno presenti al Palazzetto e si esibiranno per il pubblico accorso per le competizioni del Campionato di Serie B. A impreziosire il ricco programma di domenica, ci sarà poi l’esibizione delle atlete dell’A.S.D. Amico Sport, associazione che dal 1994 promuove sul territorio attività ludico - ricreativo – sportive a favore di persone con disabilità intellettiva.

“Il percorso della Cuneoginnastica è stato un percorso di crescita importante ed è una grande soddisfazione vedere i traguardi che sta raggiungendo. Tutta la passione e tutta la dedizione profusa sono fondamentali, non solo per la riuscita della manifestazione, ma per tutte le atlete che fanno parte di questo movimento. Non vedo l’ora di assistere a questo grande spettacolo.” ha dichiarato l’Assessore allo Sport della Città di Cuneo, Valter Fantino.

La 1^ prova - in programma questo fine settimana a Cuneo - sarà il primo dei tre appuntamenti di regular season, che farà poi capolino il 4 e 5 marzo ad Ancona e il 25 e 26 marzo a Desio, per poi concludersi con la Final Six del 29 e 30 aprile, a Torino, organizzata dall’Eurogymnica Torino. Un doppio appuntamento piemontese, che testimonia la grande passione di questo territorio per la ginnastica ritmica.

“Un’occasione importante per la nostra città e per il nostro territorio”, ha affermato Claudia Martin, delegata del Coni Piemonte e della Fondazione CRC che sostiene l’evento.

“Per me è una grande emozione essere qui, sono molto felice per la grande squadra organizzativa della Cuneoginnastica. Questa società è prossima a tagliare il traguardo dei 50 anni di storia ed è una grande soddisfazione vedere come sia cresciuta e sia riuscita a portare avanti la sua importante missione di promozione della ginnastica, con la voglia di migliorarsi sempre. Il mio augurio è che la Cuneoginnastica possa presto tornare a calcare le pedane della serie A, come è stato in passato. Come Fondazione CRC siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione.”

Ringraziato e salutato anche il presidente di Visit Piemonte, Giuseppe Carlevaris, a prendere la parola, emozionato ed entusiasta, è stato il presidente del Comitato Organizzatore, Claudio Adinolfi: “Grazie per queste bellissime parole: la Cuneoginnastica è davvero una famiglia che vive della passione per la ginnastica. Senza il sostegno dei genitori, delle atlete e di tanti volontari e collaboratori, niente sarebbe possibile e li ringrazio calorosamente, così come ringrazio le istituzioni, la Federazione e i nostri partner per il sostegno che stanno dimostrando. Ci vuole tanta passione, siamo proiettati nel futuro per realizzare i nostri sogni, con le nostre forze e con le nostre potenzialità. Insieme, possiamo portare la Cuneoginnastica dove merita: questa è una partenza per raggiungere tanti nuovi traguardi.”

Due giorni di sport, un grande, imperdibile spettacolo. Tutto è pronto: sabato 18 e domenica 19 febbraio, l’appuntamento sarà al Palazzetto dello Sport di Cuneo, dove la Cuneoginnastica saprà dare vita ad un appuntamento al quale non vorrete mancare.

I biglietti sono ancora disponibili su www.cuneoginnastica.it