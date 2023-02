Sci alpino, Mondiali: Bassino al via negli ottavi del parallelo iridato di Courchevel

Scatta alle 12 la fase ad eliminazione diretta del parallelo iridato, allo Stade Emile-Allais di Courchevel.

Marta Bassino, campionessa del mondo in carica, ha ottenuto il secondo miglior tempo delle qualificazioni sul tracciato rosso (+0″29), dietro alla norvegese Thea Louise Stjernesund,

Diretta Tv su Raisport ed Eurosport.

“Era importante qualificarsi – ha raccontato Bassino nel post gara (FISI) -, e iniziare ad avviarsi con questa disciplina che è sempre un po’ particolare, perché avendo le porte molto strette bisogna mettersi in moto velocemente. Sono molto contenta, la neve qui è molto bella. Chiaramente cercherò di fare del mio meglio, però, come ho già detto, trovo molto utile il parallelo come propedeutico al gigante perché penso mi aiuti proprio tanto, per provare a spingere forte. Quando siamo in gara, il parallelo ti fa tirar fuori davvero tutto, vista l’avversaria di fianco, ti fa mettere tutta te stessa. Non avvertivo così forte la pressione prima del Mondiale, anche se vince l’oro in superg ha aiutato ad alleviarla; tengo molto alle gare che devono arrivare, quindi non è la medaglia a farmi rilassare, anzi, proprio per questo mi aspetto ancora qualcosa di bello da me”