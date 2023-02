A Monterosso Grana festa per i 100 splendidi anni della signora Ines

Nel pomeriggio di lunedì 13 febbraio il sindaco di Monterosso Grana si è recato presso la struttura “Casa Vittoria” in fraz. Villa San Pietro per portare i più sentiti e sinceri auguri da parte dell’amministrazione comunale alla mitica signora Ines per i suoi 100 anni, consegnandole un dipinto del pittore cuneese Marco Alimone, raffigurante la sua casa ed i suoi amati gatti, per ricordare questo momento importante.

"I 100 anni di Ines rappresentano un secolo della nostra storia, gli anni della seconda guerra mondiale, le fatiche, i sacrifici per vivere dignitosamente, ma oggi soprattutto rappresentano un avvenimento che trasmette a noi tutti un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori che sono da sempre alla base della nostra comunità", ha dichiarato il sindaco Stefano Isaia.

E’ stato uno straordinario momento di festa quello che si è celebrato presso la struttura per anziani “Casa Vittoria” per i 100 anni di Ines che insieme alla famiglia, ai titolari della struttura, alle operatrici, agli ospiti, e alle maschere di Carnevale di Monterosso, l’hanno festeggiata per il bel traguardo raggiunto.