Cuneo, proseguono le 'Prove di Crescita' del Consorzio Socio Assistenziale

Nell’ambito del ciclo di incontri “Il Centro per le famiglie in viaggio”, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese propone tre nuove serate dedicate al mondo degli adulti e degli adolescenti, in collaborazione con la Sala della Comunità - Cinema Teatro Don Bosco, la Cooperativa MoMo e la Compagnia “Il Melarancio”.



Le tre serate si svolgeranno il 21 febbraio, il 28 febbraio e il 14 marzo, e rappresentano una immaginaria continuazione dell’evento “Prove di crescita” promosso nella primavera 2022, sullo stesso tema.



I tre incontri fanno parte del progetto “ll cerchio allargato: nuove famiglie insieme”, finanziato da Fondazione CRC nell’ambito del Bando Famigliare e promosso dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese in partenariato con Comuni, Cooperative e Associazioni del territorio; il progetto è rivolto a tutte le famiglie che nelle varie tappe del ciclo di vita si trovano a dover fare in conti con normali fragilità ed è sviluppato su tre ambiti territoriali (Cuneo, Busca e Valli Gesso e Vermenagna), per stimolare l’intera comunità (associazioni, negozianti, parrocchie...) a mettersi in gioco per pensare e ideare iniziative che vedano la partecipazione di tutti i componenti delle famiglie perché la parola “comunità” abbia sempre di più un significato concreto e vissuto.



Darà il via alla rassegna l’appuntamento di martedì 21 febbraio alle ore 20.45 presso la Sala della Comunità in Via San Giovanni Bosco n. 21 dal titolo “Genitori e adolescenti: ruoli evoluti o modelli estinti?”: la serata sarà condotta dal counselor e formatore Saverio La Porta con il contributo artistico della Compagnia “Il Melarancio”.



A seguire, le serate del 28 febbraio con la proiezione del film “Il ragazzaccio” con la regia di Paolo Ruffini, e del 14 marzo con l’incontro conclusivo dal titolo “Social game: adulti e ragazzi giochiamo?” a cura della dr.ssa Elisa Tavera del Centro per le Famiglie.