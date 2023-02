La chiocciola di Borgo incontra la cucina giapponese

Interessante serata al Ristorante San Quintino di Busca giovedì 9 con la proposta di un innovativo menù nel quale le tradizionali ricette con l’Helix pomatia alpina sono stati rivisitate con l’inserimento di componenti tipici della cucina giapponese.

E’ dal 2013 che il Consorzio della Chiocciola di Borgo e delle sue valli propone in questo caratteristico locale una serata promozionale con la chiocciola grazie alla disponibilità e la collaborazione dei proprietari Sandra e Sandro, appuntamento sempre molto gradito e apprezzato. La scorsa estate la partenza dello chef Enrico Zanirato, che costituiva una certezza per professionalità e esperienza, aveva destato qualche preoccupazione. La soluzione è stata trovata dai proprietari con una scelta innovativa: un cuoco Giapponese però da molti anni in Italia, grazie al fatto di essere sposato con un’italiana.

Il nuovo chef Masayuki Kondo ha un curriculum di tutto rispetto con esperienza maturata in Ristoranti quali “Da Guido” nell’allora sede di Pollenzo, Piazza Duomo, Villa Crespi, Locanda del Pilone, locali di elevato livello anche stellati.

I partecipanti, tra cui un nutrito gruppo di Ristoratori del Consorzio, hanno gradito e apprezzato i piatti presentati. Alla serata erano presenti il Sindaco di Busca Marco Gallo e la Vice Sindaca di Borgo Clelia Imberti, nei loro interventi hanno evidenziato l’importanza della valorizzazione dei prodotti tipici del nostro territorio, la chiocciola di Borgo è ai primi posti per la sua esclusività legata anche a una storia pluricentenaria. Informazioni e commenti sono stati comunicati ai commensali dal Presidente del Consorzio Guido Giordana e dalla giornalista enogastronomica nonché scrittrice Paola Gula.

Il ciclo di serate promozionali con la chiocciola e con le eccellenze del territorio si concluderà con l’appuntamento di mercoledì 22 febbraio all’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo in collaborazione con lo Slow Food, la locandina con i menù si può trovare sul sito del Consorzio della chiocciola di Borgo o sulla pagina Facebook.