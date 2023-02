A Revigliasco d'Asti una conferenza dello storico Giordano Berti sul mago dei tarocchi

Nuovo appuntamento per la rassegna “Storie magiche al Caffè delle Masche” organizzata a Revigliasco d’Asti da Giuditta Giangrande e Monica Besussi.

Domenica 19 febbraio, alle 17, lo studioso Giordano Berti, tiene una conferenza speciale dedicata al Bagatto, una carta dei Tarocchi che cartomanti ed esoteristi preferiscono chiamare “Il Mago”.

“Per i giocatori di Tarocchi – spiega Berti -, il Bagatto è una carta magica perché a fine partita permette di moltiplicare i punti delle prese. Per gli esoteristi, la stessa figura è magica perché rappresenta la capacità di dominare la realtà per mezzo di rituali particolari.”

Nella conferenza al Caffè delle Masche, con l’ausilio di un maxischermo Berti mostrerà l’evoluzione di questo personaggio: dai calendari medievali al mazzo Visconti-Sforza, da Hieronymus Bosh a Salvador Dalì fino al cinema contemporaneo.

Berti, vale la pena notarlo, è co-fondatore assieme alla designer Letizia Rivetti del brand Rinascimento Italian Style Art, dedicato allo studio e alla riproduzione filologica di Tarocchi antichi o poco noti, ed è autore del recentissimo saggio “Storia dei Tarocchi. Verità e leggende sulle carte più misteriose del mondo”.

Lo studioso bolognese spiega che i significati del Bagatto sono cambiati in modo sostanziale, nel corso di una evoluzione che si è sviluppata nell’arco di ben 500 anni, come indicano gli oggetti sul suo tavolo da lavoro e il suo abbigliamento. Da prestigiatore sulle pubbliche piazze è diventato artigiano, ciabattino, poi imbonitore e infine, secondo le concezioni occultistiche, un Magus vero e proprio o anche un Mistico in cerca dell’Assoluto. Questa evoluzione ha anche cambiato i significati attribuiti alla figura del Bagatto.”

In occasione dell’incontro a Revigliasco, Berti svela il contenuto “magico” di una vetrina allestita con strumenti rituali appartenuti a un Maestro Rosacroce d’inizi Novecento.

Ingresso gratuito. Per info: 3519405541.