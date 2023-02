Nel primo anniversario del conflitto Alba torna in piazza contro la guerra in Ucraina

Alba di nuovo in piazza per la pace e per chiedere la fine della guerra in Ucraina in occasione del primo anniversario del conflitto.

L’Ufficio Pace, la Diocesi albese, con l’adesione di numerose organizzazioni del territorio: Donne in Nero, Anpi, Proteggere Insieme, Amnesty International, Emergency, Strani Vari, Laudato Sì, Ithaca, Centro Missionario Diocesano, Migrantes, Caritas Albese, Il Campo, La Carovana, Kairon, Cooperativa Sociale Progetto Emmaus, Cooperativa Libraria La Torre, Coro del Liceo Musicale “Da Vinci” hanno voluto programmare, anche ad Alba, una serie di iniziative per riflettere sulla situazione internazionale e mostrare solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre, le violenze, le repressioni e le discriminazioni nel mondo.

Raccogliendo l’invito di “Europe for Peace”, l’appuntamento è per sabato 25 febbraio 2023, dalle ore 17 alle 18, in piazza Risorgimento dove si svolgerà la manifestazione per la Pace “Alba ripudia la guerra!”, a cui è invitata tutta la cittadinanza.

Oltre alla manifestazione sono previste:

Nella settimana dal 20 al 26 febbraio le classi delle scuole albesi, nell’ora di religione, dedicheranno uno spazio di riflessione sulla guerra.

Venerdì 24 febbraio

alle ore 11 le scuole albesi sono state invitate, dall’Ufficio della Pace, ad osservare un minuto di silenzio e leggere l’articolo 11 della nostra Costituzione;

alle ore 12 le campane delle parrocchie albesi suoneranno i loro rintocchi per ricordare le vittime di tutte le guerre;

alle ore 17 nella chiesa di San Giuseppe, si terrà un incontro dedicato alla solidarietà scaturita ad Alba e nel territorio per portare aiuti alle popolazioni colpite dalla tragedia della guerra in Ucraina.

Sabato 25 febbraio

dalle ore 16 alle 17 manifestazione delle Donne in nero, in via Vittorio Emanuele II, che poi si trasferiranno in piazza Risorgimento;

alle ore 21 nella Cattedrale di Alba si terrà la Veglia Missionaria di Quaresima di Fraternità orientata a costruire la Pace.