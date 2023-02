Alba, dopo anni di attesa apre la passerella sopraelevata tra la stazione ferroviaria e corso Banskà Bystrica

Sarà aperta al pubblico lunedì 27 febbraio alle ore 15 la nuova passerella ferroviaria sopraelevata che permetterà di attraversare i binari, rendendo più veloce il collegamento fra la stazione e il centro storico e la Zona H, gli istituti scolastici dell’area e il polo Ferrero.

Saranno presenti il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore regionale Marco Gabusi, il sindaco Carlo Bo, l’assessore comunale alle Opere pubbliche Massimo Reggio e altri amministratori albesi, Daniele Mari, responsabile Direzione Operativa Infrastrutture Rfi di Piemonte e Valle d’Aosta, oltre ai rappresentanti della Ferrero.

L’avvio del cantiere, preceduto dalla firma di una convenzione tra il Comune di Alba e Rete Ferroviaria Italiana, è del giugno 2019, anche se i lavori hanno subito una battuta d’arresto durante la pandemia. Del dicembre 2016 il primo annuncio sulla realizzazione dell'opera da parte dell'allora sindaco Marello, dopo mesi di interlocuzione coi vertici Rfi.

L'investimento complessivo per la realizzazione della passerella è di 2,5 milioni di euro suddivisi tra Rfi, il Comune di Alba che ha contribuito con 200mila euro e la Ferrero, che ha finanziato la fase di progettazione con 100mila euro. La passerella è dotata di tre ascensori e di un sistema di videosorveglianza.

Il Comune si è occupato, inoltre, di realizzare il piazzale pedonale davanti allo sbarco della passerella su corso Banská Bystrica. Quest'ultimo intervento, finanziato dall'Amministrazione con 115mila euro, è stato coordinato con Rfi.

Il sindaco Carlo Bo e l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio: “Dal 27 febbraio potremo percorrere questa passerella rendendo più veloce e facile il collegamento tra la stazione ferroviaria e il centro storico con una parte altrettanto nevralgica della città, sede di scuole, aziende, attività. L’area oltre ai binari sta ulteriormente crescendo con nuovi servizi, come il centro per ragazzi con disabilità di cui è appena iniziato il cantiere, la palestra che verrà realizzata con i fondi Pnrr e, in futuro, anche la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Ringraziamo la famiglia Ferrero vicina alla nostra città anche in questa occasione e Rfi per la costante collaborazione”.

“La passerella sarà una infrastruttura utile anche in vista della riapertura a settembre della linea Alba-Asti, che dopo anni di parole la Regione ha fatto in modo di riattivare - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture e Opere pubbliche Marco Gabusi -. Nei primi mesi del 2024 poi, attraverso la linea che porta al capoluogo piemontese, la città sarà anche direttamente connessa con l’aeroporto di Torino grazie alla ferrovia”.