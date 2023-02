Bra, ufficializzata la data della firma del gemellaggio con Betlemme

La settimana scorsa si è tenuto un incontro online tra il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, e quello di Betlemme, Hanna Hanania, per fissare ufficialmente, insieme alla comunità salesiana, la data della firma dell’atto di gemellaggio tra le due città.

Questa avverrà dunque a Betlemme il 15 giugno; Fogliato ha inoltre invitato Hanania e i suoi collaboratori a recarsi a Bra, in occasione del prossimo Cheese, per un ulteriore firma.

Commenta il primo cittadino braidese: "Finalmente abbiamo messo un punto fermo al gemellaggio. Per questo, ringrazio chi ha contributo, la Comunità salesiana e il Vis. Non si tratta infatti di una questione meramente formale: l’unione tra le nostre città ci metterà in contatto nella cooperazione internazionale, in particolare per quanto riguarda le attività economiche, la scuola e la cultura. Pur in un periodo tutt’altro che semplice, come dimostrano le tensioni tra Palestina e Israele, i presupposti ci fanno pensare che, tramite tale atto, tutti questi aspetti troveranno una loro realizzazione. Siamo inoltre onorati che nel nostro viaggio ci accompagnerà, con un ruolo attivo, il parroco di Sant’Andrea, don Giorgio Garrone. La sua figura ci permetterà di percepire meglio la realtà che andremo a conoscere".