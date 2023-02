Fondazione CRC, oltre un milione di euro con il bando 'Attrazione Risorse'

È di 1,1 milioni di euro l'ammontare di risorse che la Fondazione CRC mette a disposizione degli enti pubblici e privati non profit della provincia di Cuneo attraverso l’edizione 2023 del Bando Attrazione Risorse, promosso in continuità con le precedenti iniziative in questo ambito e dedicato a sostenere la capacità di accesso a risorse finanziarie da bandi regionali, nazionali, europei e del PNRR.



Da questa edizione il Bando si articola in 3 assi definiti in base alla tipologia di soggetti beneficiari:

- Bando Attrazione Risorse Enti privati no profit o religiosi: sostiene gli enti nella partecipazione a bandi regionali, nazionali o europei attraverso la Misura Cofinanziamento che prevede uno stanziamento di 250 mila euro. La novità per l’edizione 2023 è costituita dalla Misura Accompagnamento, dedicata a far crescere le competenze progettuali e la capacità degli enti di attrarre risorse dal livello nazionale o europeo. Gli enti selezionati potranno accedere a un percorso formativo sui temi della progettazione europea e avranno a disposizione sessioni di consulenza personalizzate.

- Bando Attrazione Risorse Enti Pubblici: attraverso la Misura Progettazione, che prevede un budget di 100 mila euro, e la Misura Cofinanziamento, con uno stanziamento complessivo di 250 mila euro, intende incrementare la partecipazione degli Enti pubblici a Bandi regionali, nazionali o europei finanziando le spese di progettazione o sostenendo la candidatura con un cofinanziamento.

- Bando Progettazione PNRR: prevede un budget di 500 mila euro ed è volto a sostenere, attraverso un cofinanziamento dell’80%, le spese di progettazione per partecipare a bandi PNRR.



Il Bando Attrazione Risorse 2023 sarà presentato pubblicamente con un webinar on line previsto giovedì 23 febbraio dalle ore 16 alle ore 17: gli interessati possono iscriversi compilando il form disponibile a questa pagina.



“L’anno scorso la misura dedicata all’attrazione di risorse da bandi PNRR ha sostenuto 47 richieste di enti del territorio: 18 di queste hanno avuto accesso al finanziamento, portando in provincia oltre 32 milioni di euro di risorse” dichiara Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC. “Un risultato importante che sottolinea la grande opportunità che questi finanziamenti, europei e non solo, possono offrire alla nostra comunità e che conferma, una volta di più, l’importanza di sostenere le candidature che nascono dal territorio”.