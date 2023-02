La piscina di Mondovì rischiava la chiusura: ora registra numeri da record

Ad un anno dalla sua riapertura, la piscina di Mondovì fa registrare numeri da record. Il primo cittadino Luca Robaldo non nasconde la sua soddisfazione in merito ad un impianto che rischiava la chiusura e che, grazie ad importanti lavori di riqualificazione energetica, è riuscito ad abbattere i costi in modo importantissimo.

La piscina di Mondovì, lo ricordiamo, è stata oggetto di lavori per circa 2,5 milioni di euro (finanziati con un bando regionale del 2018), che hanno interessato in particolare l’impiantistica, la sostituzione degli infissi; si è proceduto anche al completo rifacimento della copertura, che ora è composta da travature in legno lamellare, proprio per rendere la struttura più efficiente dal punto di vista energetico.

"Voglio evidenziare la bontà dell'intervento fortemente voluto dalle Amministrazioni Comunali sostenute dal "Patto Civico", dichiara Robaldo.

Ecco i numeri: - nuoto libero 1173 iscritti

- corso nuoto bimbi 2365 iscritti

- corso nuoto adulti 401 iscritti

- corso acquaticità 152 iscritti

- corso fitness in acqua 751 iscritti

Altrettanto importanti, poi, i numeri relativi al consumo energetico della piscina:

- elettrico -38%, da 290.000 Kwh a 179.403 Kwh

- teleriscaldamento da 1.183 Mwh a 504 Mwh

"In questa annualità di servizio, grazie alle segnalazioni del gestore e degli utilizzatori, il Comune è riuscito a mettere a punto alcuni ulteriori interventi, tipici per un impianto che è stato rivoluzionato. Tutti questi interventi si concluderanno a cavallo fra primavera ed estate ed il più importante sarà quello che consentirà un migliore riscaldamento dell'acqua della vasca", conclude Robaldo.