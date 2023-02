Onore e divisa: festeggia 60 anni Sebastiano Luca, Carabiniere di Bra in congedo

Il motto «Nei secoli fedele» lui lo ha messo in pratica ogni giorno, anche dopo la cessazione del servizio attivo. Oggi, 15 febbraio, compie 60 anni Sebastiano Luca, Carabiniere che ha prestato servizio alla Compagnia di Bra per decine di anni.

A festeggiarlo la moglie Antonella, gli amici, i colleghi, i confratelli dei Battuti Bianchi e anche il Caffè Letterario di Bra, che lo ricorda nel 2019 quando aveva introdotto la serata dedicata allo scrittore Camilleri con letture in dialetto palermitano.

Oggi la sua vita si divide a metà tra il ruolo di nonno dei piccoli Marco e Matteo (nato appena il 19 febbraio ‘22) e l’impegno a favore della società civile, che si esprime a livello politico, in qualità di Dirigente regionale di Fratelli d’Italia, come vice responsabile del Dipartimento regionale legalità, sicurezza e immigrazione; difesa; rapporti con Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco.

Non solo. Sebastiano Luca collabora con le istituzioni braidesi come tecnico in Commissione Sicurezza, facendosi testimone dei valori etici e morali fondanti l’Arma dei Carabinieri, prezioso patrimonio da trasmettere alle giovani generazioni. Ad maiora!