Siccità, il Comune di Racconigi invita i cittadini ad un uso razionale dell'acqua

Vista la preoccupazione dell’Azienda Cuneese dell’Acqua (ACDA) per una possibile carenza delle risorse idriche nei prossimi mesi, il Comune di Racconigi invita i cittadini a non sprecare acqua, un bene prezioso, ma limitato.

“Il cambiamento climatico è tra noi e si vede. Non ci sono più i ghiacciai e nemmeno i nevai. Non piove e, esclusi pochissimi giorni, il clima è caratterizzato da una grande siccità, che porta ad una sempre più importante carenza delle risorse idriche. Manca l’acqua e all’orizzonte non si vedono soluzioni strutturali –commentano il presidente dell’ACDA Livio Quaranta e l’amministratore delegato Giuseppe Delfino- Abbiamo il dovere di reagire per ridurre le sempre più evidenti conseguenze del cambiamento climatico, che non è solo quello che vediamo nei telegiornali, è in mezzo a noi”.

Ecco alcuni comportamenti virtuosi che possono essere utilizzati da tutti i cittadini per evitare lo spreco d’acqua:

· -Tenere il rubinetto aperto il minimo indispensabile

· - Utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico

· -Moderare l’irrigazione di orti, giardini e prati

· -Preferire la doccia al bagno in vasca

· - Riutilizzare l’acqua prodotta dai condizionatori (per esempio per lavare i pavimenti)

· -Fare attenzione alle perdite di rubinetti ed erogatori

Il Comune è costantemente in contatto con l’ACDA, che sta pianificando il potenziamento del servizio di rifornimento acqua a mezzo autobotti, cercando di anticipare alcune situazioni problematiche che potrebbero verificarsi nei prossimi mesi.

“La siccità in Piemonte purtroppo non è terminata. Le scarse precipitazioni di questi mesi e le temperature primaverili degli ultimi giorni sono sotto gli occhi di tutti e creano preoccupazione per la futura stagione estiva –commenta il sindaco di Racconigi Valerio Oderda- É bene che fin da ora i cittadini assumano un comportamento consapevole nell’utilizzo dell’acqua potabile a disposizione, evitando gli sprechi”.