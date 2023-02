Un Barolo per Mauro Daniele: nel suo ricordo premi di laurea e un progetto a Novello

L’iniziativa “Un Barolo per Mauro” promossa in ricordo di Mauro Daniele, enologo, contitolare dell’azienda agricola Le Strette e vice-presidente della Strada del Barolo, prematuramente scomparso a luglio del 2021 , ha riscosso un enorme successo che è andato oltre le più rosee aspettative del fratello Savio e della famiglia Daniele.

La vendita di una selezione limitata di bottiglie di Barolo Docg Bergera Pezzole 2017 con etichetta dedicata “Permauro” ha consentito la costituzione di un fondo netto di 5.500 euro, dei quali 4.000 saranno destinati all’istituzione di una serie di premi per i laureati e le laureate meritevoli del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università degli Studi di Torino, mentre i restanti 1.500 saranno destinati al Comune di Novello per la realizzazione di un progetto di valorizzazione del territorio, da definire in collaborazione con il Comune stesso.

Per 4 anni il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino istituirà due premi di studio del valore di 500 alla memoria di Mauro Daniele: tali premi saranno assegnati in seguito al giudizio insindacabile di un’apposita commissione, composta dai professori Vincenzo Gerbi, Silvia Guidoni e Luca Rolle in rappresentanza del DISAFA- Università di Torino, da Savio Daniele in rappresentanza dell’azienda Agricola Le Strette e della famiglia Daniele e da Lorenzo Olivero, Presidente della Strada del Barolo e grandi vini di Langa. In allegato il bando di partecipazione (a breve saranno nominati i primi due neolaureati assegnatari dei premi).

Il vino prescelto per questa iniziativa è stato vinificato dall’Azienda Agricola Le Strette nell’anno del ventennale. La cantina fu fondata, infatti, nel 1997 dai fratelli Mauro e Savio Daniele, che tanto hanno creduto in questo territorio e nelle potenzialità del comune di Novello, investendo tempo, energie e tanta passione per la sua valorizzazione, sia attraverso i vini ottenuti dai vitigni autoctoni più blasonati come il Nebbiolo, sia credendo nella pionieristica riscoperta di quelli più antichi e rari, come la Nas-cëtta del comune di Novello.

La famiglia Daniele ringrazia "quanti hanno contribuito a raccogliere questa somma che consentirà di ricordare l’impegno e la passione di Mauro Daniele per la terra di Langa attraverso un lascito concreto e tangibile".