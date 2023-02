Leonardo Ramello, giovanissimo calciatore di Bernezzo, impegnato nei provini per la Juventus

Leonardo Ramello, nato a Cuneo l’11 gennaio del 2014, è un piccolo calciatore di San Rocco di Bernezzo. Particolarmente talentuoso, è stato notato da uno degli osservatori della Juventus, sempre alla ricerca di nuovi talenti.

I responsabili della società bianconera hanno convocato Leonardo, che gioca come attaccante nell'Unione Sportiva 2000 di San Rocco di Bernezzo, per due provini. Il primo si è svolto mercoledì 15 febbraio, mentre il secondo si svolgerà il 1° marzo.

Da sempre, gli osservatori delle grandi società non si limitano a visionare i ragazzini delle squadre più blasonate, ma volgono i loro sguardi anche alle società cosiddette “minori”, quelle dei paesi limitrofi ai grandi centri, perché in ogni campo c’è la possibilità di scovare un futuro campione. Sicuramente Leonardo ed i suoi familiari possono ringraziare i dirigenti della U.S. 2000, squadra che milita nel campionato CSI che, grazie ad un’ottima organizzazione, permette ai ragazzi di esprimersi al meglio nello sport in cui credono e per questo vanno premiati.

Leonardo probabilmente non si sarebbe mai sognato di calcare il terreno di gioco di uno degli stadi nei quali esprimono la loro classe fior fiore di campioni, ma le sue doti hanno colpito qualcuno, che lo ha premiato con questa convocazione.