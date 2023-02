Bastonò il cane dei vicini per dividerlo dalla zuffa con il suo: assolto

Aveva preso a bastonate il cane dei vicini di casa, un pastore maremmano, che si stava azzuffando con il suo, e per questo si è ritrovato imputato davanti al Tribunale di Cuneo di maltrattamenti sugli animali. Ma per il giudice, accogliendo la tesi difensiva, l'uomo non avrebbe avuto un alternativa per dividere i due cani, e per questo, l'ha mandato assolto con formula piena.

L'episodio è accaduto a Barge, nel primo giorno di luglio di due anni fa.

A raccontare la dinamica della vicenda era stato il proprietario del pastore maremmano: “Io e la mia famiglia abbiamo sette cani. Mentre stavamo pranzando, abbiamo sentito dei latrati. Sono corso fuori insieme a mio figlio e abbiamo visto che due cani, il nostro e quello del nostro vicino, si stavano azzuffando. Poi, è arrivato il signore che ha iniziato a bastonare il nostro maremmano.

Io e mio figlio li abbiamo divisi. L’ha colpito tra la testa e il collo ma più di una volta. Il cane ha guaito ed è entrato a casa. Poi è svenuto. Aveva la testa gonfia e perdeva sangue dal naso e dalla bocca. Io gli ho detto in piemontese ‘l’as masame ‘l can’ (mi hai ucciso il cane) e lui ha risposto ‘tanto c'è l’assicurazione che paga’".