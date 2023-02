Fossano, incendio in un appartamento di frazione Tagliata

Incendio, nella notte, in frazione Tagliata di Fossano. Coinvolto un alloggio nei pressi della locale chiesa, parte di una struttura su due piani di proprietà del Comune.



L’intervento dei vigili del fuoco di Fossano e Levaldigi ha permesso l’evacuazione in sicurezza degli occupanti dell’alloggio, evitandone il ferimento.



Sul posto anche rappresentanti del Comune (in quanto ente proprietario).