Scooterista morì a un anno dall'incidente. Procura chiede la condanna dell'altra conducente

E’ alle battute finali il procedimento penale in corso al Tribunale di Cuneo relativo all’incidente stradale, avvenuto nel settembre 2018 in via Torino a Mondovì, che avrebbe causato la morte di Vincenzo Mondino, scooterista 71enne.

Alla guida dell’auto la conducente E.G., ora imputata di omicidio stradale. Parrebbe infatti che la Fiat Panda della donna, ferma a bordo strada e in procinto di voltare, venne tamponata dal motorino sulla parte posteriore che non riuscì ad evitarla.

Stando alle ricostruzioni dei militari che effettuarono i rilievi poco dopo il sinistro, la vettura era spostata verso il centro della carreggiata e non vi era alcun segno di frenata dello scooter. I famigliari della vittima, costituitisi parte civile, appresero la dinamica dall’uomo: la Fiat, dopo essere stata superata da due veicoli, si sarebbe messa in carreggiata proprio mentre lui transitava.

La Procura, a seguito di imputazione coatta disposta dal giudice per l’udienza preliminare, è stata chiamata a far luce sull’effettiva causa di morte dell’anziano. Dopo un anno di ricovero ospedaliero al Cto di Torino, Mondino venne traferito alla residenza Sant’Antonio di Cuneo dove si spense poco dopo. A seguito di una corposa istruttoria la pubblica accusa e le difese hanno rassegnato le proprie conclusioni.

Il pubblico ministero, avallando la tesi del suo consulente secondo cui la Panda avrebbe sostato ove non avrebbe potuto, cioè entro la corsia di circolazione, ha chiesto per la conducente una condanna a un anno e mezzo di reclusione oltre che la sospensione della patente.

Ad associarsi alle conclusioni dell’accusa, la parte civile, rappresentata dai famigliari della vittima, secondo cui il motorino avrebbe mantenuto una condotta corretta, mantenendosi sul lato destro della carreggiata e che ha tamponato l’auto mentre questa rientrava sulla strada: “La giurisprudenza sostiene che, nel caso di sosta, il veicolo non debba essere di intralcio alla normale circolazione. Mondino aveva il diritto di pretendere che la sua carreggiata fosse libera. Se l’auto non si fosse trovata in quella posizione l’incidente non sarebbe avvenuto. E.G. avrebbe dovuto prevedere l’evento”.

D’altro avviso la difesa di E.G., che ha chiesto al giudice l’assoluzione in quanto “non è vero che l’auto stesse ripartendo. Non ci sono danni sulle fiancate ma solo sulla parte posteriore, ossia sul paraurti. Se il conducente del motorino fosse stato più attento il sinistro non si sarebbe verificato”.

La sentenza, a seguito delle repliche, verrà pronunciata il 10 marzo.