Traffico bloccato all'ingresso astigiano della A33 per un camion incidentato

Rallentamenti al traffico nella mattinata di oggi (giovedì 16 febbraio) in tangenziale ad Asti - tra corso Savona e Isola in direzione Alba - in seguito a un incidente.



Si segnala la presenza di un camion, fermo a occupare la seconda corsia. Non sarebbe stata segnalata la presenza di feriti gravi.



Sul posto i vigili del fuoco, il peronale sanitario e le forze dell'ordine.