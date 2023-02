In molti si chiedono come si può intervenire di fronte all'ostruzione della colonna di scarico, solitamente è più saggio ed anche più semplice chiamare una ditta di spurghi che si occuperà della disostruzione delle colonne di scarico, nel caso di situazioni più gravi è necessario sostituire l'intera tubazione verticale.

Bisogna sapere che una colonna di scarico otturato può rappresentare, oltre ad un fastidioso contrattempo, anche un problema sanitario ed igienico alquanto serio. Questo di solito accade a causa dell’utilizzo quotidiano e soprattutto quando si tratta di una conduttura piuttosto vecchia e per questo motivo la struttura può essere spesso soggetta a malfunzionamenti e rotture. Per rimediare è bene tenere in mente il fatto di eseguire una manutenzione costante, consentendo il corretto funzionamento dell’intera rete di scarico.

Cosa bisogna saper fare quando si verifica un’otturazione

Prima di tutto bisogna sapere che la colonna di scarico è una struttura formata da tubature e raccordi inserita all’interno degli edifici ed è collegata a tutti i bagni di casa, il corretto funzionamento consente il passaggio delle acque nere che, dai punti di deflusso delle acque reflue, vanno verso il sistema fognario delle abitazioni o la fossa biologica, in base al tipo d’impianto.

Ciò che causa l’otturazione di una colonna di scarico generalmente è la presenza di incrostazioni e altri impedimenti che complicano o rendono impossibile il normale deflusso dell’acqua, ovvero, la confluenza all’interno degli scarichi di rifiuti solidi, in aggiunta alla possibile solidificazione naturale di calcare e grassi.

È importante quindi eseguire una regolare pulizia dei condotti, effettuando una periodica disotturazione della colonna di scarico e una corretta pulizia della fossa biologica, al contrario, il pericolo di un’otturazione si può verificare da un momento all’altro ed anche il sorgere di cattivi odori o il rischio di allagamenti. In questo caso bisogna intervenire tempestivamente per evitare ulteriori complicazioni che potrebbero comportare una spesa esosa per riparare il danno. Per evitare tutto questo si può richiedere un preventivo gratuito ad un esperto del settore in modo da ricevere una proposta senza impegno da valutare con attenzione.

Alcune volte, quando gli scarichi si otturano, si rivela efficace l’utilizzo del vecchio sturalavandino, dove il sistema a ventosa può consentire di tirar fuori almeno una parte del materiale solido che si trova all’interno delle tubature. Nel caso in cui non basti, è possibile procedere con l’utilizzo di prodotti specifici, come gli acidi disgorganti usati nelle corrette modalità e quantità, inoltre è molto importante evitare di mescolare due prodotti diversi insieme, questo perchè si potrebbero verificare delle reazioni chimiche piuttosto pericolose.

Quando invece il problema di ostruzione della colonna di scarico si presenta in maniera piuttosto seria e complessa, bisogna contattare immediatamente un’azienda specializzata, in grado di risolvere il problema tempestivamente e in maniera ottimale.

Il primo intervento che effettua un team di esperti del settore, generalmente, è l’individuazione dell’occlusione attraverso un intervento di videoispezione attraverso l’utilizzo di apposite telecamere telescopiche. Dopodichè le tubature di scarico vengono svuotate e liberate dagli oggetti ostruenti e dalle incrostazioni, grazie all’uso di strumenti appositi, che frantumano e rimuovono i corpi estranei presenti nella colonna di scarico. Il team si avvale anche di sonde con getto ad alta pressione insieme a un composto di acqua e potenti disinfettanti che raggiungono anche i punti più difficili.

Quando l’ostruzione della colonna riguarda un impianto condominiale, il costo dell’intervento di riparazione viene ripartito fra tutti i condomini, in base a quanto previsto dalle tabelle millesimali. A tutti gli inquilini dello stabile vanno anche le spese riguardo alla manutenzione. Quando si tratta invece di abitazioni private come ville e case monoproprietarie, il prezzo ricade sul titolare dell’immobile.