Fischer Italia, sistemi di fissaggio in plastica, metallo e chimici sinonimo di elevata qualità e prestazioni ottimali

Fischer Italia, consociata del Gruppo fischer e attiva sul mercato da oltre cinquant’anni, realizza una gamma di innovativi sistemi di fissaggio, concepiti per rispondere alle esigenze di installatori, rivenditori specializzati, progettisti e appassionati di fai da te. L’azienda, forte di un percorso di crescita che l’ha resa leader di settore, affianca i professionisti dalla progettazione alla realizzazione in cantiere, garantendo servizi di elevata qualità e prestazioni eccellenti.

L’azienda mette a disposizione di progettisti, imprese e installatori italiani impegnati nell’edilizia civile e industriale prodotti di valore e ad alta specializzazione, innovativi, sicuri, certificati in base alle normative europee e americane. Articoli sicuri e rapidi nell’installazione.

Dell’offerta fanno parte ancoranti meccanici e tassello chimico, tasselli in nylon, tasselli per cartongesso, punte per trapano, schiume e sigillanti, sistemi per l’installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi per involucro edilizio, sistemi per impiantistica e aeraulica e molto altro ancora.

fischer Italia applica i principi fPS (fischer Prozess system) che permettono di raggiungere la massima efficienza negli uffici e nella produzione, e una riduzione degli sprechi con l’obiettivo di valore per i clienti, attraverso i prodotti.

Nell’ambito delle certificazioni conseguite figura anche il German Sustainability Award: il più importante e più grande premio di sostenibilità in Europa. L’impegno produttivo prevede un’organizzazione che passa dal centro di produzione plastica, centro di produzione metallo, centro di produzione chimico, utensileria e controllo qualità.

Alla base di ogni prodotto c’è quindi il lavoro di operai specializzati, ingegneri in Ricerca e Sviluppo, tecnici esperti, specialisti di produzione.

Il Gruppo fischer è operativo a livello internazionale con un ruolo di leadership nel campo dei sistemi di fissaggio, grazie a una presenza che comprende 38 paesi in Europa, Asia e Continente Americano.

L’attenzione sul piano dell’innovazione trova espressione in circa 2000 invenzioni e oltre 3000 brevetti, che danno forma a un’offerta di oltre 14.000 prodotti.