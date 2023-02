Internet, la terra dei contenuti video

La società in cui viviamo è in continuo mutamento e tutto avviene all’interno dell’online. Internet ha cambiato la nostra società, l’ha resa più veloce e fluida, così che fosse estremamente facile trovare ciò che si desidera. Adesso tutto è a portata di click, basta una piccola ricerca e abbiamo a disposizione un mondo intero. Questo vale per ogni settore, anche per quello dell’intrattenimento. Per passare qualche ora in totale relax è possibile affidarci a qualsiasi contenuto, in particolar modo audiovisivo.

Oggi produrre contenuti video per il web è molto complesso, richiede professionalità e una certa qualità, pertanto spesso è necessario rivolgersi a dei professionisti della produzione video. Parliamo di veri e propri esperti che sapranno accontentare le richieste di chiunque, realizzando prodotti di alto livello.

Internet è un posto in cui possiamo trovare di tutto. Ma in che modo e soprattutto che tipologia di contenuti video possiamo trovare nello specifico? Proviamo ad analizzare il tutto prendendo in considerazione le principali piattaforme di distribuzione.

Contenuti social

Internet è nato moltissimi anni fa, ma soltanto adesso ha trovato una vera e propria consacrazione. Come detto anche in precedenza al suo interno si può fare di tutto, tra cui girare per i social. Per chi non lo sapesse i social network non sono altro che piattaforme di condivisione che permettono agli utenti di condividere momenti della propria giornata, belli o brutti, pubblicare meme, foto e anche video. Infatti una tipologia di prodotto audiovisivo che va forte riguarda proprio i contenuti lanciati sui vari social. Qui ci si può sbizzarrire in qualsiasi modo: è possibile caricare contenuti come sketch comici, riflessivi, musicali e tantissimo altro. Le persone passano ore e ore a scrollare la home alla ricerca di un contenuto che possa essere attraente, anche promozionali.

TikTok in questo è stato lungimirante, in quanto ha utilizzato un contenuto che sul web va molto forte e che attira sempre più persone. Adesso tutti si divertono a passare il loro tempo lì, ma anche a condividere video di mentre ballano, fanno imitazioni o il famosissimo lip-sync. Si tratta di un terreno fertile dove puoi trovare veramente di tutto.

YouTube, dove tutto nasce

Se c’è una piattaforma che vanta di aver formato i primi influencer della storia, quella è sicuramente YouTube. Infatti i primi vip dell’online sono stati i creator del sito gestito da Google, che poi ha dato il via a un insieme di fenomeni, come le challenge. Adesso è una realtà consolidata, dove si trovano i maggiori talenti della scena web. Qui le persone possono trovare ogni tipo di contenuto: dai filmati più elaborati alle challenge, dai walkthrough ai commenti sportivi, fino ad arrivare ai documentari. Si tratta di una importante risorsa da cui attingere e trovare tutto ciò che ci interessa.

Con il tempo, grazie anche all’avanzata di Twitch, YouTube ha implementato lo strumento delle dirette. Adesso le persone possono seguire in tempo reale i propri beniamini mentre parlano con gli spettatori, giocano ai videogiochi oppure conducono un vero e proprio programma, come nel caso dei tanti show di calcio. Insomma è divenuto una sorta di televisione dove si ha veramente l’imbarazzo della scelta.

Le piattaforme streaming per serie tv e film

YouTube ha dato il via anche alle piattaforme in streaming. Questo tipo di tecnologia al giorno d’oggi risulta essenziale per fruire di contenuti che altrimenti risulterebbero troppo pesanti, come film e serie tv. I file non sono più scaricati sopra al device, ma presenti su un server che li rende disponibili.

Le piattaforme di streaming hanno totalmente cambiato la concezione con cui adesso si concepisce l’intrattenimento: addio uscire e recarsi al cinema per vedere l’ultimo film uscito; addio dover aspettare la pubblicità per continuare a scoprire come finisce la storia. Adesso tutto è a portata di click. Si può mettere in pausa e riprendere dopo due minuti, ma anche tre giorni dopo, è il bello dell’online! Ci sono tantissime piattaforme che permettono agli utenti di godere di un catalogo immenso di prodotti cinematografici e televisivi sottoforma di abbonamento mensile, basti pensare a Netflix.

Sottoscrivendo un piano si può accedere a un vasto catalogo che ogni giorno viene aggiornato con le nuove uscite e i cult del settore. La parola d’ordine è comodità. Stando seduti sul divano di casa, in pigiama, si aprono le porte dell’industria cinematografica.