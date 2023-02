Sesso a pagamento: i motivi che spingono le persone a pagare per una prestazione

Era l'ormai lontano agosto del 1948 quando Lina Merlin, prima donna eletta senatrice nella storia delle Repubblica italiana, presentò per la prima volta in aula un disegno di legge volto ad abolire definitivamente la prostituzione e a chiudere le case chiuse. Nonostante, dieci anni dopo, quel disegno di legge venne approvato divenendo a tutti gli effetti una legge vera e propria, a distanza di 65 anni la situazione in Italia non è cambiata di molto. Nonostante non sia legalizzata, oggi come allora la prostituzione rappresenta un'attività tra le più redditizie del paese e i dati relativi al pagamento di prestazioni sessuali sono in costante aumento. Esercitata non più all'interno di case chiuse legalizzate, ma in moltissimi altri luoghi, la prostituzione ha solo cambiato volto, divenendo un fenomeno di difficile controllo. Terminati i tempi del bordello locale, o anche del quartiere a luci rosse, la prostituzione è il settore che, con ogni probabilità, ha giovato più più di ogni altro dell'avvento di internet, il quale ha reso il sesso a pagamento un business senza eguali. Da molti considerato il miglior sito di escort Milano, torinoerotica.com ha, come molti altri indirizzi web, facilitato in maniera notevole l'attività di prostituzione, permettendo a moltissime ragazze di caricare presso apposite bacheche ogni informazione relativa al proprio corpo e all'attività svolta.

Quali ragioni spingono una persona a iscriversi a frequentare un sito di escort

Una recente ricerca ha sottolineato come la motivazione per la quale un individuo usufruisce di determinate prestazioni è in realtà molto semplice: soddisfare un impulso sessuale immediato. Nonostante questa possa essere considerata una risposta più che plausibile, è impossibile stabilire un'unica causa. Probabilmente, nella maggior parte dei casi si ricorre a delle professioniste del sesso quando si è incapaci di instaurare rapporti con il genere femminile o quando non si riesce a creare un vero e proprio legame con la donna. In situazioni come queste, pagare per ottenere una prestazione sessuale, considerare la donne un oggetto da comprare o solamente un semplice strumento grazie al quale ottenere piacere può sembrare la via più facile. Vi è, inoltre, un ulteriore caso: quello relativo agli uomini sposati. Gran parte delle volte, chi frequenta escort e va regolarmente con delle prostitute è un padre di famiglia, il quale utilizza siti web come quello sopracitato per soddisfare tutti gli istinti e le fantasie più strane ed evadere, quindi, dalla propria quotidianità.

Pagare prestazioni sessuali: un fenomeno destinato a crescere ulteriormente

In Italia il giro di affari generato dalla prostituzione viaggia tra i 2 e i 7,5 miliardi di euro. Le donne la cui professioni consiste nel vendere il proprio corpo sono tra le 60mila e le 120mila. A volte un uomo accosta con l’auto al marciapiede per mera curiosità, ma, come brevemente accennato in precedenza, le motivazioni sono altre. A ogni modo, qualsiasi sia la ragione che spinge un uomo a pagare per ottenere una prestazione sessuale, questa frequentazione dovrà assolutamente rimanere segreta. Alla domanda relativa alle ragioni potrebbe dissuadere dal ricercare sesso a pagamento, gran parte degli uomini risponde la paura di essere scoperti. Nonostante i numeri da record, ancora oggi frequentare escort rappresenta un vera e proprio taboo, un motivo di vergogna e una ragione per la quale essere additato come frequentatori di prostitute. In conclusione è possibile affermare che, nonostante oggi più che mai andare con una escort risulti semplice e diffuso, pagare per una prestazione sessuale rappresenta un ancora un qualcosa di proibito, un'abitudine grazie alla quale soddisfare i propri istinti certo, ma pur sempre un comportamento da tenere nascosto.