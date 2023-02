Al Teatro Salomone di Cherasco va in scena lo spettacolo “Arte”

Venerdì 17 febbraio sul palco del teatro Salomone di Cherasco alle ore 21 salirà la compagnia torinese Asterlizze, per presentare la commedia “Arte”, tratta da un testo della drammaturga franco-iraniana Yasmina Reza.



Si tratta di uno spettacolo raffinato e brillante, interpretato da Mauro Bernardi, Elio D’Alessandro e Alessandro Casutti, con la regia di Alba Maria Porto, che ha è valso alla Reza il prestigioso premio 'Moliere'.



La commedia vede protagonisti Serge, Marc e Yvan, amici di lunga data: un dermatologo amante dell’arte, un ingegnere aeronautico e un rappresentante di articoli di cartoleria. Tre amici, tre tipi umani radicati nelle proprie certezze, tre modi diversi di vedere, o non vedere, lo stesso quadro.



Attraverso una riflessione sull’arte contemporanea, lo spettacolo pone interrogativi universali sul valore delle relazioni e mette in scena le dinamiche psicologiche ed emotive in tema di amicizia virile, fatta anche di egoismi, falsità, doppiezze. In un’escalation vertiginosa di accuse e rimpalli, Reza mette a fuoco la crudele verità che si nasconde dietro i rapporti di amicizia.



Asterlizze Teatro nasce nel 2018 come formazione under 35 di professionisti provenienti da universi artistici e geografici diversi, in un dialogo continuo, attraverso l’utilizzo di tre linguaggi, della performance contemporanea: arte figurativa, recitazione e video arte, per trattare i nodi cruciali degli interrogativi contemporanei su gusto e bellezza.



Lo spettacolo è stato in cartellone al Teatro Stabile di Torino e la compagnia nel 2022 ha ottenuto il sostegno del Ministero per la Cultura.



Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro, abbonamento 40 euro - 5 (spettacoli), prenotazioni su whatsapp 347785149. Online su OOOH. Events 8,40 euro.