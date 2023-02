Alba, per i pomeriggi musicali al Museo si esibiscono gli allievi del "Lodovico Rocca"

I pomeriggi musicali al Museo civico "F. Eusebio" di Alba proseguono sabato 18 febbraio 2023 alle ore 17:30 nella sala “Luciano Maccario”.

Si esibiranno gli allievi del Civico Istituto Musicale "Lodovico Rocca" seguiti dal professore di chitarra Stefano Goia.

Il “Jumble Music Lab” è un laboratorio didattico musicale in cui si propongono agli allievi brani di repertori molto variegati, arrangiati in modo da essere accessibili per i ragazzi che in questo modo possono avere esperienza diretta delle tante sfumature della musica leggera: pop, rock, hard rock, musica italiana, raggae, soul, etc.

L’ingresso è gratuito e la prenotazione è consigliata.

Per info e prenotazioni:

Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio”

Via Vittorio Emanuele II, 19 - Alba

museo@comune.alba.cn.it – 0173 292473