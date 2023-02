Conto alla rovescia per il Carlevè 'd Saviàn 2023

Fervono i preparativi per il Carlevè 'd Saviàn 2023. Nei giorni scorsi Sarasèt, Sarasëtta ed il gruppo maschere saviglianesi hanno ricevuto le chiavi della città dal sindaco, Antonello Portera, oltre ad aver fatto visita alla casa di riposo Chianoc e ad aver preso parte a numerosi eventi con le maschere del circondario. Ora, i festeggiamenti stanno per entrare nel vivo, con i momenti clou di sabato 18 e domenica 19 febbraio.

Il sabato sera ci sarà il momento dedicato ai giovani. Dalle 21.00 all'1.00 circa, sotto l'Ala di piazza del Popolo, si svolgerà “Carnevale in consolle”. Una serata organizzata dalla Consulta Giovani che vedrà protagonista il dj-set del giovane marenese dj Sic. «Aspettiamo numerosi tutti quelli che vorranno unirsi (ovviamente mascherati) alla nostra festa» dicono dalla Consulta.

Nel pomeriggio di domenica 19 febbraio andrà invece in scena in piazza del Popolo la tradizionale festa in maschera dedicata a bimbi, ragazzi e famiglie. Una girandola di giochi, animazioni e musica con la partecipazione di Sarasèt, Sarasëtta ed il gruppo maschere cittadino.

Ci sarà lo stand di truccabimbi e palloncini con la Croce Rossa di Savigliano ed i giochi del Ludobus, oltre alla partecipazione della proloco di Savigliano, della proloco di Levaldigi, e dei tre gruppi Alpini saviglianesi. Dopo la festa, infatti, non mancherà la merenda per tutti: pane e nutella, frittelle di mele e cioccolata. L'allegro pomeriggio sarà animato da Andrea Caponnetto e Dj Johnny Manfredi.

Ad organizzare il Carlevè 'd Saviàn è la Società di Mutuo Soccorso, con il patrocinio del Comune ed il contributo della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e di altri sponsor.